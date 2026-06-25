宏福苑｜專家：煙囪效應嚴重性屬史無前例　蔓延速度較英大火快

大埔宏福苑聽證會周四（25日）傳召兩名由獨立委員會委任的消防工程專家證人作供，分析火警蔓延成因。專家分析，在全球煙囪效應火災案例中，宏福苑大火的嚴重性屬「史無前例」，火勢最高蔓延速度為每秒鐘10米，較英國格倫費爾大火每秒鐘8米為快。



專家分析光井外牆、光井積聚大量可燃物，包括大量竹枝、非阻燃安全網、踢腳板和木板等，起火氣流如火山噴湧，光井最大火可維持2至4分鐘，足以燒爆玻璃窗，令火勢由外面攻入裏面。而實驗證明，竹枝在大火下，只需10秒便融解，大量熱氣體釋放再致火勢蔓延。發泡膠板封窗，亦導致火勢垂直蔓延。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

(圖左起)消防工程專家Asif Sohail Usmani及江黎明。（湯致遠攝）

獨立委員會委任的消防工程專家，香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI。（湯致遠攝）

光井起火氣流如「火山」 火勢蔓延速度較英大火快

理大建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail Usmani表示，一般在室內單位起火，初期會「悶燒」或火勢較細，惟隨着煙量積聚天花、溫度增加並產生幅射熱，同時石屎牆會吸收熱力，形成「自給自足的循環」，形成「閃燃」，突然波及整個單位，直至可燃牲用盡。

宏福苑的起火源頭是宏昌閣光井，屬於室外起火，但在煙囪效應下，光井起火令熱氣流向上走，「像火山噴湧而上」，同樣產生「閃燃」，火焰從窗彈出，令樓上單位的窗燒毀。英國曾發生類似火災，但宏福苑的嚴重性是史無前例，火勢最高蔓延速度每秒鐘10米，比英國格倫費爾大火每秒鐘8米為快。

聽證會上展示了宏福苑各座大廈光井出現火種的時間，顯示短短10分鐘內，火警已由第一幢蔓延第二幢。（香港01製圖）

光井大火最多2至4分鐘 可燒爆玻璃窗

理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明稱，宏福苑的光井是半封閉的幾何狀態，當兩邊單位的石屎牆身受熱，便出現高熱解情況。他播出宏道閣起火片段，顯示光井火勢一度猛烈並燒至頂部，但為時短，頂鋒時段只有2至4分鐘。短時間內，有單位玻璃窗被燒毀，受大量濃煙影響。

火勢迅速蔓延 料滴燃導致地面建築物料所致

江黎明形容，宏福苑大火分成不同階段。由於當時外牆、光井積聚大量可燃物，包括大量竹枝、非阻燃安全網、踢腳板和木板等，推斷火勢迅速蔓延的成因，是滴燃導致地面建築物料所致。光井的火首先沿外牆垂直燃燒，亦有火從單位向外噴，隨後再「横向發展」，波及其他單位。

實驗證竹枝被燒致「熱解」 釋出大量濃煙 火勢橫向發展

江舉例，當被燃燒竹棚和竹枝跌落，會燃點木板、棚網等建築材料，令火勢橫向蔓延。團隊以金屬棚架及竹棚分別進行火勢熱力模擬實驗，顯示竹棚雖無即時起火，但竹支只需10秒便融解，大量氣體釋放，造成火警。相反，但鋼架放在幅射板前面，溫度達600度，但沒有熱解跡象。

非阻燃棚網滴燃造成「疊加效應」 惟滴燃非蔓延主因

另以非阻燃棚網為例，團隊以90千瓦、即較細火測試阻燃棚網及非阻燃棚網，顯示阻燃棚網有收縮、但沒被燒；非阻燃棚網燃燒11分鐘至熔掉，其間有造成燃滴，當燃滴跌落下方即燃點紙皮，可見由滴燃造成的「疊加效應」，火愈燒愈高。

2024年9月12日，有市民於Facebook群組「宏福苑居民交流群組」上載照片，可見部分窗戶已被發泡膠封窗。（Facebook圖片）

發泡膠導致垂直蔓延

江黎明又說，貼在住戶窗外的發泡膠有機會造成火勢垂直蔓延，當發泡膠板有高強度熱能，會因熱力融解並跌落，令火勢持續長時間。當不同可燃物料加入，便促成火勢增長。Usmani同意，用發泡膠封窗是造成大火和多人死亡的因素。生口方面，專家相信火和煙經木板隙縫攻入梯間，強調木板及鋁板不宜用作生口。

江黎明強調，並非提議將金屬棚架取代竹棚，並同意只想指出竹枝燒至某個溫度便會起火，又稱外國亦非全用鋼棚，認同要檢視。Usmani亦稱，單單是依靠阻燃棚網是不安全，舉例英國格蘭菲塔的大火已按要求用阻燃棚網，但仍發生火災，須進一步審視。

四級與五級火相隔近3小時 專家指消防可做有限 結果難有重大改變

此外，早前聽證會披露，宏福苑四級與五級火相隔近3小時。Usmani稱升五級火雖然有延遲，但當時規模已超過五級火要求，認為消防可做的工作有限，對結果難以有重大改變。

今次宏福苑事件中，每10萬人有2.24人死，數字較以往平均0.26人高。此外，根據消防處2005至2024年數據顯示，香港每1000名居民平均火災次數為1.07次，數字較其他國家及地方低。