宏福苑｜專家：煙囪效應嚴重性屬史無前例 蔓延速度較英大火快
大埔宏福苑聽證會周四（25日）傳召兩名由獨立委員會委任的消防工程專家證人作供，分析火警蔓延成因。專家分析，在全球煙囪效應火災案例中，宏福苑大火的嚴重性屬「史無前例」，火勢最高蔓延速度為每秒鐘10米，較英國格倫費爾大火每秒鐘8米為快。
專家分析光井外牆、光井積聚大量可燃物，包括大量竹枝、非阻燃安全網、踢腳板和木板等，起火氣流如火山噴湧，光井最大火可維持2至4分鐘，足以燒爆玻璃窗，令火勢由外面攻入裏面。而實驗證明，竹枝在大火下，只需10秒便融解，大量熱氣體釋放再致火勢蔓延。發泡膠板封窗，亦導致火勢垂直蔓延。
光井起火氣流如「火山」 火勢蔓延速度較英大火快
理大建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail Usmani表示，一般在室內單位起火，初期會「悶燒」或火勢較細，惟隨着煙量積聚天花、溫度增加並產生幅射熱，同時石屎牆會吸收熱力，形成「自給自足的循環」，形成「閃燃」，突然波及整個單位，直至可燃牲用盡。
宏福苑的起火源頭是宏昌閣光井，屬於室外起火，但在煙囪效應下，光井起火令熱氣流向上走，「像火山噴湧而上」，同樣產生「閃燃」，火焰從窗彈出，令樓上單位的窗燒毀。英國曾發生類似火災，但宏福苑的嚴重性是史無前例，火勢最高蔓延速度每秒鐘10米，比英國格倫費爾大火每秒鐘8米為快。
光井大火最多2至4分鐘 可燒爆玻璃窗
理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明稱，宏福苑的光井是半封閉的幾何狀態，當兩邊單位的石屎牆身受熱，便出現高熱解情況。他播出宏道閣起火片段，顯示光井火勢一度猛烈並燒至頂部，但為時短，頂鋒時段只有2至4分鐘。短時間內，有單位玻璃窗被燒毀，受大量濃煙影響。
火勢迅速蔓延 料滴燃導致地面建築物料所致
江黎明形容，宏福苑大火分成不同階段。由於當時外牆、光井積聚大量可燃物，包括大量竹枝、非阻燃安全網、踢腳板和木板等，推斷火勢迅速蔓延的成因，是滴燃導致地面建築物料所致。光井的火首先沿外牆垂直燃燒，亦有火從單位向外噴，隨後再「横向發展」，波及其他單位。
實驗證竹枝被燒致「熱解」 釋出大量濃煙 火勢橫向發展
江舉例，當被燃燒竹棚和竹枝跌落，會燃點木板、棚網等建築材料，令火勢橫向蔓延。團隊以金屬棚架及竹棚分別進行火勢熱力模擬實驗，顯示竹棚雖無即時起火，但竹支只需10秒便融解，大量氣體釋放，造成火警。相反，但鋼架放在幅射板前面，溫度達600度，但沒有熱解跡象。
非阻燃棚網滴燃造成「疊加效應」 惟滴燃非蔓延主因
另以非阻燃棚網為例，團隊以90千瓦、即較細火測試阻燃棚網及非阻燃棚網，顯示阻燃棚網有收縮、但沒被燒；非阻燃棚網燃燒11分鐘至熔掉，其間有造成燃滴，當燃滴跌落下方即燃點紙皮，可見由滴燃造成的「疊加效應」，火愈燒愈高。
發泡膠導致垂直蔓延
江黎明又說，貼在住戶窗外的發泡膠有機會造成火勢垂直蔓延，當發泡膠板有高強度熱能，會因熱力融解並跌落，令火勢持續長時間。當不同可燃物料加入，便促成火勢增長。Usmani同意，用發泡膠封窗是造成大火和多人死亡的因素。生口方面，專家相信火和煙經木板隙縫攻入梯間，強調木板及鋁板不宜用作生口。
江黎明強調，並非提議將金屬棚架取代竹棚，並同意只想指出竹枝燒至某個溫度便會起火，又稱外國亦非全用鋼棚，認同要檢視。Usmani亦稱，單單是依靠阻燃棚網是不安全，舉例英國格蘭菲塔的大火已按要求用阻燃棚網，但仍發生火災，須進一步審視。
四級與五級火相隔近3小時 專家指消防可做有限 結果難有重大改變
此外，早前聽證會披露，宏福苑四級與五級火相隔近3小時。Usmani稱升五級火雖然有延遲，但當時規模已超過五級火要求，認為消防可做的工作有限，對結果難以有重大改變。
今次宏福苑事件中，每10萬人有2.24人死，數字較以往平均0.26人高。此外，根據消防處2005至2024年數據顯示，香港每1000名居民平均火災次數為1.07次，數字較其他國家及地方低。