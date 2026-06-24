宏福苑｜消防：警鐘響起應動態評估去留　成功搭𨋢逃生是特殊例子

大埔宏福苑大火獨立委員會今（24日）繼續舉行聽證會，168名死者當中，12名死於多於一個死因。跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽表示，聽到火警鐘響後，嘗試離開是對的，但要動態評估自身狀況、火警位置；如遇上濃煙，應返回單位，或尋求單位作庇護。對於有居民成功乘坐升降機成功離開，他強調是「好特殊的例子」。



跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽（右）。（黃偉民攝）

65名死者死於不良效應 12名死者多於一個死因

去年11月發生的大埔宏福苑五級火奪去168人性命，當中91人死於吸入濃煙，65位死於火災的不良效應，其餘12名則是多於一個死因。于文陽表示，不良效應包括煙、火，甚至有單位和屍體被嚴重焚毀，無法被判斷原因。

宏新閣與宏泰閣、宏昌閣位置相約，但死亡人數則較少，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃預計因起火的時間較遲。被問到消防如何部署，使宏新閣的居民能逃生，于文陽指，雖然火災於初期已升為三級火，但資源需時到位，手頭上的資源只能集中在宏昌及宏泰的滅火，環境有竹支跌落，消防要打通入口，令入口變成出口。

大埔宏福苑五級火。（資料圖片）

籲動態評估逃生情況 坐升降機成功離開是「好特殊的例子」

杜淦堃其後指，居民自身「動態評估」情況亦很重要。于文陽表示，從事消防28年，被問得最多是火警時應否走。他說如聽到火警鐘後，嘗試離開是對的，但要動態評估自身狀況、火警位置，而宏福苑事件中，有人在其他人家中庇護、有人在樓梯離世。于續指，如遇上濃煙，應返回單位，或尋求單位作庇護。有宏福苑居民在火災期間乘坐升降機成功離開，于強調是「好特殊的例子」。