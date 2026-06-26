美容師騙兩女到緬甸KK園區　求情稱其父很擔心　官反問人哋父母呢

美容師涉以免費旅行為由，誘騙兩年輕女子到泰國，惟兩人其後被輾轉賣到緬甸的詐騙園區，並被告知要50萬美金才能換取自由。兩事主的家屬最終支付相約港幣逾20至30萬元，才把二人贖回。案情亦透露，其中一名事主曾拒絕，但被告不斷遊說。被告又在事主出發前，又其中一人刪去與她的通話記錄。



美容師今（26日）在區域法院承認1項欺詐罪，其律師求情指被告是家中獨女，她的父親很擔心，遭法官謝沈智慧斥說：「人哋啲女被人捉左去園區，被人賣左去，唔見左，人哋啲父母呢？」法官又稱，本案涉人口販賣、勒索及國際元素，具一定嚴重性，把案件押後至9月29日判刑，以待同類案件的上訴結果。



女被告潘心怡（33歲，美容師）承認1項欺詐罪，指她於2024年11月某日至2025年1月11日期間，在香港，連同其他身份不詳的人，藉作欺騙，並意圖詐騙誘使彭姓及廖姓女子，在2024年12月27日至28日離港外遊，導致她能從中獲益，或導致二人蒙受不利。

女被告潘心怡在區域法院承認欺詐罪。(黃浩謙攝)

區院法官謝沈智慧指本案涉人口販賣、勒索及國際元素，具一定嚴重性。（司法機構圖片）

兩事主分別失業或任兼職模特兒

案情指，兩名事主分別是24歲姓彭和21歲姓廖的女子，彭當時失業，廖則在Instagram上接工作的兼職模特兒。二人分別自2023年10月及2024年10月起認識被告。

被告問有否興趣去加拿大及日本旅行

在2024年11月下旬，彭、廖及被告在尖沙咀一起吃晚飯，期間被告問二人，是否想跟她到加拿大及日本旅行，又指會承擔所有旅費。兩名事主表示有興趣，惟當天沒有確認出發日期或地方等。

姓廖事主曾想拒絕再被告再遊說

在2024年12月27日，被告通知二名事主，已為她們購入機票及預訂住宿，於同日晚上9時啟程前往泰國，翌日晚上回港。被告另告知她們，須幫忙在泰國境內運送現金泰銖，以換取報酬。彭起初同意此安排，廖則拒絕，惟在被告和彭的再三請求下，廖最初同意。被告亦表示會乘坐下一航班前往泰國。

要彭交出手機及刪除二人的對話紀錄

出發前，被告約了二人到旺角一餐廳見面。在廖未到達前，被告要求彭交出手提電話，並刪除了她們之間的所有對話紀錄。及後廖來不及前往餐廳，於是彭與廖直接在機場會合，並前往泰國。

兩事主到步由泰國男子接走

二人在同日晚上10時抵達曼谷，彭以Telegram向被告報告情況，被告指示她們前往出口，表示會有司機接載她們。其後一名泰國男子走近，跟二人核對身份後，便把她們帶上白色車輛。

兩人醒來發現正被載往清邁

被告及後在群組內告知二人，她們須協助運送4800 萬銖，但並未提供進一步詳情。二人其後在車內睡着了。至翌日早上，彭醒來時發現車輛正前往清邁，及後有人再指示她們轉車。

遭持槍男子押送及賣到緬甸

約一小時後，二人抵達一條河附近。下車後，他們見到五名手持木棍及刀的男子走向她們，並沒收了所有財物，包括護照及電話，再押解二人上船過河。其後再有6名身穿軍服的持槍男子，將二人押解上一輛黑色車。再換了幾次車後，二人最後被告知已被「賣」（即販運）至緬甸。

要50萬美金才能恢復自由

兩名事主最終被帶到一個園區，由一名綽號「老闆」，又稱「兔總」的內地人迎接她們。「老闆」向二人聲稱，她們已分別被人以2.7萬美金被賣到該園區從事詐騙工作。如果想離開，就要支付50萬美金，或達致同等金額的業績。

期間學習針對海外富裕華人的騙術

二人其後獲提供學習資料及話術，教導她們如何針對富裕的海外華人進行網上詐騙。至2025年1月初左右，「老闆」表示得知有人在尋找二人下落，又問她們是否想離開，若二人能支付2.8萬元美金的費用，就可以離開，如果二人選擇多留一段時間，所需費用可減少。

兩事主家屬付相等若20至30萬港元求贖回事主

翌日早上，「老闆」把電話歸還給兩名事主，她們各自聯絡家屬。最後彭的家屬支付了110 萬泰銖(約25.8萬港元)釋放費及10萬元人民幣手續費，廖的家屬則支付了約21.2萬港元，以換取釋放廖。

二人在2025年1月8日獲釋，其後入住旅館。至翌日取回所有個人物品，最後在同月11日返港。同月15日，二人在認人手續中認出被告。

有人曾為事主訂機票及後取消回程機票

警方其後向Trip.com查詢，確認曾有人為兩名事主訂機票，但及後取消了回程機票並退款。

官指辯方書面求情胡說八道

辯方求情指，被告是家中獨女，父親今有到庭支持，惟法官謝沈智慧質疑，辯方的書面求情「簡直係胡說八道」。在面對嚴重控罪的情況下，個人背景及家庭的影響對判刑可說是微不足道，亦非減刑因素，斥被告：「應該犯罪前諗下屋企人，唔係犯罪後搵佢哋做藉口。」

間中捐錢及信教非減刑因素

辯方續指，被告沒有案底，其父親亦很擔心她，官繼續斥責說：「人哋啲女被人捉左去園區，被人賣咗去，唔見咗，人哋啲父母呢？」被告沒有案底，只能當作非加刑因素，而「耐唔耐捐下錢、信教」都並非減刑因素。辯方回應，上述舉行可反映被告想改變自身。

本案涉人口販賣勒索及國際元素

官指，本案涉及人身自由及安全、人口販賣、勒索及國際元素，而且涉案金額龐大，明顯由犯罪集團精密安排，質疑辯方為何引「猜猜我是誰」等的電騙案例求情，認為其嚴重性不能與本案比較，直斥辯方不應以完全無關的案誤導法庭。

案件編號：DCCC692/2025