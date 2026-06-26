電腦技術員性侵3名小學男生　包括曾與1童肛交並拍照　認罪候懲

小學電腦技術員涉多番在黃大仙校園內，非禮3名年齡介乎10至11歲的男學生，包括摸他們的下體和以手機拍照。此外，技術員又向其中一名男學生稱，想其下體和男學生的臀部「連結」，然後和他肛交。事件揭發後，警員在技術員的電腦等，發現876張相片和8段影片，均屬兒童色情物品。技術員今（26日）在高等法院承認非禮、與16歲以下男子作出同性肛交等12罪。法官把判刑押後至7月17日，期間替被告索取心理報告，以了解其心理狀況，尤是他是否有戀童癖。



被告羅元龍，30歲，學校電腦技術員。他承認7項非禮、3項企圖製作兒童色情物品、1項管有兒童色情物品、1項與16歲以下男子作出同性肛交罪，合共12罪。

被告羅元龍在高等法院承認非法肛交及非禮等多罪。(黃浩謙攝)

被告在事主所讀小學任電腦技術員

控罪時間介乎2024年3至4月，涉及三名事主X、Y和Z，他們案發時介乎10至11歲，所有性侵事件均在3童所讀的小學發生。案情指，被告在該小學任電腦技術員。

遭社工查問時只稱與事主玩耍

X於2023年4月15日告知母親，遭被告侵犯，母親把事件告知學校社工。被告在社工查問時稱，只是和X玩耍。惟學校安排和其他學生會面，發現另外兩名事主Y和Z。

在校園電視台內與Y肛交

案情指，被告多番在校園電視台內，向Y表示想看他的下體，著Y脫下褲子。Y依言脫褲後，被告便摸Y的下體，期間亦曾以手機拍照。此外，被告曾向Y表示，想被告的下體和Y的臀部「連結」，然後在Y臀部塗上潤滑劑，繼而把下體插入其肛門。Y感痛楚，著被告快點，並問何時完結。

X被侵犯時問是否也對Y作此事

此外，被告曾在校園電視台內，拉低X的褲子和內褲，然後摸X的下體。被告又曾取出手機，鏡頭向著X的下體，X問被告在做什麼，被告放下手機。X問被告是否對Y做出此事，被告稱是，並指X很快便會習慣。案情亦指，被告在校內走廊抓Z的腰，並隔著褲子摸Z下體。

警方在被告電腦及硬碟發現兒童色情物品

被告於4月29日被捕，警員在被告住所的電腦、外置硬碟內，發現876張相片和8段影片，均屬於兒童色情物品。該些相片和影片中的兒童介乎6至15歲，部份涉及肛交，或把硬物插入私處，亦有些相片涉及多名兒童。

被告指Y曾要求贈送Pokémon GO點數

被告警誡下稱「貪玩」摸X下體。他其後在錄影會面承認曾摸X和Y的下體。他指摸Y下體時，曾向Y稱其下體包皮過長，被告稱可以協助Y改善問題。他又指Y曾要求送贈Pokémon GO點數，被告便安排Y於復活節假期時回學。被告向Y提議肛交，Y同意，他遂使用潤滑劑和Y肛交。至於Z，被告指抓癢Z的腰時，或拍到其下體。

案件編號：HCCC375/2025