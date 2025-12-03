積犯要兩15歲男童當性奴　提分手被捏陰囊迫再考慮　認17罪候判

屢因性侵男童而入獄的男司機，出獄不久即在交友程式分別認識兩名15歲男童，稱想找「奴隸」，並可定期給他們零用錢。他後來先後與兩男童以性虐(SM)形式相處，包括有要求男童叫他「主人」或「大佬」，又要男童戴「狗頸圈」及肛交時鞭打他們。其中一男童提出分手，司機即握著其陰囊迫男童「再討論」，事後給他600元，之後亦有以男童裸照威脅與他繼續來往。其中一名男童覺與司機交往危險，終報警揭發事件。司機今（3日）在高等法院承認與16歲以下男子同性肛交、非禮等17罪。法官把案件押後至明年2月4日進行求情和判刑，待索取被告的精神和心理報告，期間被告續還押。



認17罪包括9項非法肛交

被告羅俊彥，38歲，司機。他承認5項非禮、9項與16歲以下男子同性肛交、2項未經同意下威脅發布私密影像和1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為，合共17罪。控罪日期介乎2023年4至7月間，涉及兩名男童X和Y，他們案發時均為15歲。

被告羅俊彥在高等法院承認17罪。(黃浩謙攝)

被告2018年曾因相關罪行判囚8年半

控方透露，被告有非禮、非法同性肛交和製作兒童色情物品等多項刑事定罪紀錄。他於2022年5月服畢上一宗案件的刑期，並在懲教署監管期間干犯本案。根據資料，羅在2018年曾因涉要男童口交及肛交案件，被判囚8年半。

被告問X是否願意做其奴隸

案情指，X於2023年7月透過男同志交友應用程式，認識被告。被告問X是否願意做他的「奴隸」，他會給予X零用錢，X同意。X之後按被告要求，在每項訊息中稱呼被告為「主人」或「大佬」。

被告與X肛交是亦鞭打其背及臀

X之後按被告要求，發送多張相片或多段影片，它們拍到X的祼體或下體，或X小便、自凟或剃陰毛的情況。被告後來到X住所要X替他口交，並在沒有使用安全套下與X肛交。肛交期間，被告用鞭打X的背和臀部約8次。

X提出分手被握陰囊

事後，X不喜歡該感覺，提出分手。被告即握和捏X陰囊，並磨擦其睪丸，X大感痛楚，同意進一步商量分手一事。經商量後，X仍要求分手。被告便以X之前發送的照片威脅，又指兩人可慢慢磨合，X同意。被告繼而以支付現金和轉帳方式給予600多元。

X再提分手再被威脅最終報警

被告其後開車接載X時有摸其下體，在X的住所，第二次和他肛交後，被告在訊息表達愛意，X未有理會。X感到被告越來越危險，再提出分手。被告再以X的祼照威脅，又威嚇把兩人的關係告知X的祖母。X因此報警。

被告去信男童Y揭另一宗性侵事件

被告被捕後，在還押期間，寫信給另一名男童Y。Y母親見到信件感到可疑，Y在母親查問下透露曾和被告肛交，事件因此報警。

Y曾拒當奴隸 被告續要脅見面

案情續指，被告2023年3月在交友應用程式認識當時15歲的男童Y，並稱想找「奴隸」。被告稱，如果Y肯做他的「細佬」，他會定期付Y零用錢。Y原本不願意見面，惟被告威脅有Y的照片和地址，Y最終就範在賓館與被告見面，被告事前叫Y先剃掉陰毛。

男童Y肛交時曾被蒙眼及鞭打

在房間內，被告叫Y除衫，並用毛巾蒙住Y雙眼，又要Y為他口交，二人亦互相手淫，之後被告與Y肛交，Y感到痛楚叫停，事後亦表明不滿，被告付了Y約1000元。其後數月，被告多度相約Y在酒店肛交，更試過在性交途中脫下安全套，並會鞭打Y。

被告曾要Y飲尿

同年7月1次的性交中，被告與Y進行性虐（SM），被告在Y的頸上綁狗頸圈，並拖住Y在地上爬，又說鞭打Y是種獎勵，要Y說多謝。被告與Y口交後迫Y飲尿，Y飲了一口馬上吐出來。其後，被告再在沒戴安全套下與Y肛交。

Y曾多持想結束主僕關係

Y表示已多次向被告稱想結束「主僕」關係，但被告不斷以照片和地址威脅Y，Y感到很困擾，最終無奈繼續。

案件編號：HCCC273/2025