內地醫科生與近1.8米高男子搭訕後肛交　惟該男僅13歲　囚13月2周

內地男醫科生在巴士站向一名近1.8米高的13歲男童問路，兩人之後交換聯絡方式，當晚相約食飯後，他帶男童回家，二人互相口交及肛交，男童回家告知母親後揭發事件。該內地生早前承認向16歲以下兒童作猥褻行為等2罪，求情稱因涉本案而無法在內地讀醫，已受很大打擊，以後打算繼續在港升學。區院暫委法官周燕珠今（31日）判刑指，被告沒有戀童癖，亦信他重犯機會低，但被告沒用安全套及令X感到痛楚，屬加刑因素，最終判囚13個月2周。



被告石權（24歲）承認1項與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項與16歲年齡以下的男子同性肛交罪，案發於2024年3月20日，在香港九龍油麻地官涌街1-5號煒亨大廈某單位，被告與X作出嚴重猥褻作為及與X作出肛交。

被告石權在區域法院非禮及非法肛交等罪，被判囚13月2星期。(黃浩謙攝)

未來繼續在港升學

周官判刑時指，被告在求情信向X道歉，他深感懊悔，他認為X已年過16歲，因為X遠比他高大。其外婆求情稱被告因為案件未能在內地讀醫，受到極大打擊。心理報告顯示，被告沒有戀童癖，他未來計劃在香港考文憑試及升學，貢獻社會。

與X年紀相差近10年

周官指，被告與X年紀相差近10年，他案發時沒用安全套，令X感到痛楚，屬加刑因素。雖然X不願接受創傷評估，周官認為年輕的X必會承受一定程度心理壓力。周官考慮案情等因素後，判囚13個月2周。

X曾表示13歲被告則自稱16歲

案情指，就讀中二的X患有自閉症譜系障礙，被告在巴士總站向X問路，並交換聯絡方式，身高179厘米的X表示自己13歲，被告則自稱16歲，此後二人常在網上通訊。

當晚相約食飯並帶X回家

案發當晚，二人相約食飯，惟被告表示要回家一趟，X遂隨被告回家。被告在客廳問X有否試過自瀆，並問X「可以嗎？」X同意並脫下褲子，被告為X口交。被告其後再要求X自瀆及接受X為他口交。二人其後在有共識下肛交，X期間感到痛楚。

被捕稱不知X未夠16歲

完事後被告送X離開，X回家後告知母親事情，被告被捕後在警誡下稱：「對唔住，我做錯事，我哋係雙方同意先發生性行為，但我唔知佢未夠16歲。」被告的手機訊息顯示，他得知X向其母坦白後曾致歉請求原諒，及承諾不再見X。

案件編號：DCCC 1054/2024