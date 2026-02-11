戀童積犯出獄再找兩男童當性奴　官指過往判刑未阻嚇　囚10年

屢因性侵男童而判囚8年的男司機，2022年出獄後，翌年透過男同志交友應用程式認識兩名15歲男童，並要兩童任他的「性奴」，除曾分別與兩童肛交，亦有進行性虐（SM）行為，包括在其中一名男童的頸上綁「狗頸圈」後再拖行，亦有鞭打他但。司機早前在高等法院承認非法肛交及非禮等17罪，今（11日）在高等法院判刑。法官指，被告上次入獄明顯沒被阻嚇，更在懲教監管期內干犯本案，專家指他有戀童癖和邊緣型人格障礙，重犯機會非常高，法庭須判處阻嚇性刑罰和保護公眾，判被告監禁10年。



被告羅俊彥，38歲，司機，承認5項非禮、9項與16歲以下男子同性肛交、2項未經同意下威脅發布私密影像和1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為，合共17罪。控罪日期介乎2023年4至7月間，涉及兩名男童X和Y，他們案發時均為15歲。

被告羅俊彥在高等法院承認非法肛交等罪名判囚10年。（資料圖片）

男童X仍經常感到恐懼和羞恥

法官潘兆童今判刑指，男童X的創傷報告顯示，X在事發後兩年仍有創傷後遺症症狀，經常感到恐懼，羞恥和傷心，建立人際關係有困難。Y的報告則指，Y所受到的心理影響在現階段未清楚。

報告指被告重犯機會非常高

潘官續指，被告是家中獨子，父母在他7歲時離婚，他由父親養大，現時與母親居住。心理報告顯示，被告朋友不多，年輕時曾藉偷竊等行為尋求快感，專家指他有戀童癖和邊緣型人格障礙，重犯機會非常高。被告表示已深切反省，願意接受治療和吃藥。

官指上次判囚8年無阻嚇性

潘官指，被告上次因非禮和肛交等罪被判入獄8年，卻旋即在懲教監管期內犯下本案，可見判刑對他沒阻嚇性，因此本案判刑必須阻嚇被告，以及保護公眾，終判監10年。

付X零用要他做性奴

案情指，X於2023年7月透過男同志交友應用程式，認識被告。被告付零用錢讓X成為他的「奴隸」，X在訊息中會稱呼被告為「主人」或「大佬」。

與X肛交並鞭打X

X曾按被告要求，發送多張拍到X裸體或下體的相片或多段影片，亦有X小便、自凟或剃陰毛的情況。被告後來到X住所要X替他口交，並在沒有使用安全套下與X肛交，並用鞭打X的背和臀部約8次。

X提分手被握陰囊

X因不喜歡該感覺而提出分手，被告即握和捏X陰囊，並磨擦其睪丸，X大感痛楚，同意進一步商量分手一事。經商量後，X仍要求分手。被告便以X之前發送的照片威脅，又指兩人可慢慢磨合，X同意。

被告續用X的裸照威脅

被告繼而以支付現金和轉帳方式給予600多元。X後來感到被告越來越危險，再提出分手。被告再以X的祼照威脅，又威嚇把兩人的關係告知X的祖母，X因此報警。

叫Y見面前剃掉陰毛

被告被捕後，在還押期間寫信給另一名男童Y。Y母親見到信件感到可疑，Y在母親查問下透露曾和被告肛交，揭發Y遭侵犯的事。被告2023年3月在交友應用程式認識當時15歲的男童Y，並稱想找「奴隸」。被告稱，如果Y肯做他的「細佬」，他會定期付Y零用錢。Y原本不願意見面，惟被告威脅有Y的照片和地址，Y最終就範在賓館與被告見面，被告事前叫Y先剃掉陰毛。

數月後再約Y到酒店肛交

在房間內，被告叫Y除衫，並用毛巾蒙住Y雙眼，又要Y為他口交，二人亦互相手淫，之後被告與Y肛交，Y感到痛楚叫停，事後亦表明不滿，被告付了Y約1000元。其後數月，被告多度相約Y在酒店肛交，更試過在性交途中脫下安全套，並會鞭打Y。

口交後曾迫Y飲尿

同年7月1次的性交中，被告與Y進行性虐（SM），被告在Y的頸上綁狗頸圈，並拖住Y在地上爬，又說鞭打Y是種獎勵，要Y說多謝。被告與Y口交後迫Y飲尿，Y飲了一口馬上吐出來。其後，被告再在沒戴安全套下與Y肛交。

Y同樣遭裸照威脅而無奈繼續

Y表示已多次向被告稱想結束「主僕」關係，但被告不斷以照片和地址威脅Y，Y感到很困擾，最終無奈繼續。

案件編號：HCCC273/2025