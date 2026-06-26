環保署正與業界探討停止堆填區棄置高液體廢物　包括雪糕、飲品等

飲品、雪糕及沐浴露等高液體成份廢棄物，未來或會禁止由生產商、零售企業及物流公司等在堆填區棄置。環保署今日（26日）指，去年全年送往堆填區的高液體成分廢棄物總量約為1,500公噸，相等於約100架雙層巴士，相關廢棄物會變成滲濾液，有可能影響堆填區的穩定性。



環保署指，現正與業界探討透過妥善處理和回收，從源頭減廢，停止在堆填區棄置高液體成分廢棄物。環保署表示，探討中措施屬於堆填區許可證制度下的行政安排，不涉及修訂相關法例或附例，涵蓋範圍亦僅限於生產商、零售企業及物流公司等許可證持有人，來自家居及工商業的都市固體廢物不受影響。



環保署6月26日指，去年全年送往堆填區的高液體成分廢棄物總量約為1,500公噸；圖為新界西堆填區。(資料圖片)

去年全年送往堆填區的高液體成分廢棄物相等於約100架雙層巴士

環保署指，去年全年送往堆填區的高液體成分廢棄物總量約為1500公噸，相等於約100架雙層巴士。高液體成份廢棄物包括液體食品（如飲品、醬料及雪糕）、個人護理產品（如沐浴露、潤膚霜）及其他液體產品（如油漆、清潔劑）。

高液體廢物會變成滲濾液可能影響堆填區穩定性

環保署指，相關廢棄物會變成滲濾液，有可能影響堆填區的穩定性，而業界如須於堆填區棄置高液體成分廢棄物，須向環保署申請「於堆填區傾倒特殊廢物許可證」。去年，本港堆填區棄置高液體成分廢棄物的許可證持有人共有27個，全數為生產商、零售企業和物流公司。

個人護理產品如沐浴露、潤膚霜屬高液體成份廢棄物，廢棄物會變成滲濾液，有可能影響堆填區的穩定性。（資料圖片）

年初起與回收商及生產商等商討逐步減少堆填區棄置高液體廢棄物方法

環保署指，今年初起聯絡相關許可證持有人、本地回收商，以及部份生產商及零售企業，商討逐步減少在堆填區棄置高液體成分廢棄物的方法，期望可大幅減少此類廢棄物進入堆填區。

環保署提出多項可行替代處理方案，包括透過加強庫存管理，從源頭減少產生過期產品、考慮將包裝完好且尚可使用產品轉贈社福機構或慈善團體，至於不適合捐贈的產品，則可自行購置處理設備，或交由具備相關處理能力的回收商處理。

飲品、及雪糕等屬高液體成份廢棄物，廢棄物會變成滲濾液，有可能影響堆填區的穩定性。（資料圖片）

探討停止在堆填區棄置高液體成份廢棄物

環保署表示，現正與業界探討透過妥善處理和回收，從源頭減廢，停止在堆填區棄置高液體成分廢棄物，探討中措施屬於堆填區許可證制度下的行政安排，並不涉及修訂相關法例或附例，其涵蓋範圍僅限於生產商、零售企業及物流公司等許可證持有人。

來自家居及工商業廢物不受影響 未有決定如何全面推行和最終時間表

環保署指，來自家居及工商業的都市固體廢物則不受影響，該署會繼續和業界商討如何處置有關廢物，才會決定如何全面推行和最終時間表。