油塘最後一間混凝土廠6月中停運　未來將遷拆　環保署指助減污染

環保署今日（14日）公布，油塘東源街最後一間混凝土廠將於6月中旬起停止運作，並將撤回廠房「指明工序」牌照的續期申請，隨後展開清拆工程。署方認為，相關做法有助緩解附近居民所受的污染困擾，將與混凝土廠詳細研究停業，撤回續期申請和妥善清理剩餘物料等安排。



油塘東源街。（資料圖片 / 《香港01》攝）

油塘工業區一帶於1998年獲城規會改劃作綜合發展區，惟臨海東源街一帶之後數年仍有不少混凝土廠營業中，至今年還剩一間位處東源街6號的工廠仍在運作。環保署今日（14日）公布，已接獲油塘東源街6號混凝土廠營運商通知，該廠正計劃於6月中旬起停止混凝土生產運作，並將撤回其廠房「指明工序」牌照的續期申請，隨後展開清拆工程。

環保署發言人表示，上址混凝土廠的「指明工序」牌照已於2025年8月23日到期。根據《空氣污染管制條例》（《條例》），若申請人在牌照有效期屆滿前提交續期申請，該牌照將維持有效，直至該牌照申請被拒絕為止。署方一直按照《條例》處理該續期申請。

在審視該廠房續期申請期間，環保署考慮到廠房現有空間有限，與民居之間距離極近，而周邊住宅項目陸續有居民遷入，多次建議申請人另覓適當地點運作。之後該廠逐步減少混凝土產量，並加強緩解措施，以減低對鄰近居民的影響，並於今年3月27日通知環保署，計劃於6月中旬起停止混凝土生產。

環保署對此決定表示歡迎，認為這將有助緩解附近居民所受的污染困擾，並會與混凝土廠詳細研究停業，撤回續期申請和妥善清理剩餘物料等安排。

發言人強調，環保署一直致力保護環境，過去數年持續跟進油塘區混凝土廠的環境問題，分別於2022年及2021年拒絕位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠的牌照續期申請，並向該兩間混凝土廠的營運商發出共41張傳票提出刑事檢控，當中32項控罪被法院裁定成立，共罰款255,000元。除了嚴厲執法外，政府亦積極推動修訂相關法例，並配合宣傳教育，為市民締造健康怡人的生活環境。

發言人表示，是次東源街6號混凝土廠決定全面停止混凝土生產運作，標誌着油塘區最後一個大型水泥生產作業正式結束，對改善區內空氣質素及居住環境具有重要意義。