環保署與順豐等8自提點推即場回收計劃　地點及接收包裝物料一覽

環境保護署因應網購快速發展下，包裹、紙箱及填充物料大增的情況，今年起與主要物流公司逐步推行「自提點即場回收計劃」，市民最新可在8個合作自提點提取包裹後，即場將包裝物料交還回收。



環保署社交媒體專頁「大嘥鬼 Big Waster」發文指，自2026年起，署方聯同主要物流企業逐步推行「自提點即場回收計劃」，鼓勵其顧客在提取包裹後，即場將包裝物料交還回收。（「大嘥鬼 Big Waster」@Facebook）

環保署今日（9日）在「大嘥鬼 Big Waster」Facebook專頁發文指，自2026年起，署方聯同主要物流企業逐步推行「自提點即場回收計劃」，協助物流業「自提點網絡」升級為「綠色驛站網絡」，鼓勵其顧客在提取包裹後，即場將包裝物料交還回收，做到「取貨回收 1 take過」。

根據環保署網頁，有關包裝物料經檢視後可直接重用，或交由合作回收商處理再造。

自提點可接收物：

紙類：紙皮盒，紙質文件袋、填充防撞紙物料（蜂巢紙和牛皮紙）



塑膠類：膠膜、透明密實袋、珍珠棉、泡泡膠、填充防撞膠物料（充氣防撞袋、防撞氣柱袋、發泡膠托、塑膠托及水果網



環保署2026年起推行「自提點即場回收計劃」。圖為自提點可回收物料。（環保署網頁）

署方建議市民處理紙類回收物前，應去除膠紙及標籤、去除釘及攤開壓扁，塑膠類亦同樣需先去除膠紙及標籤及攤開壓扁，並需將其剪開放氣。

環保署2026年起推行「自提點即場回收計劃」。圖為署方建議回收前步驟。（環保署網頁）

目前共有8個自提點與環保署合作，包括：

順豐香港：

九龍尖沙咀香港西九龍站G層WEK G-5號舖(852Z252)

香港島西環卑路乍街1L-1Q號曉暉大廈地下1號 (852Z501)

九龍大角咀中匯街41號中興樓地下12號舖 (852BFL)

新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第1座地下6號(852AAL)

新界青衣港鐵站機場快線大堂U2層14-15號舖(852Z352)



Buyandship：九龍長沙灣道883號億利工業中心1樓14室



菜鳥香港：新界將軍澳唐明苑車場地下1號舖 (X01)

