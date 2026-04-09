環保署與順豐等8自提點推即場回收計劃 地點及接收包裝物料一覽
撰文：吳美松
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環境保護署因應網購快速發展下，包裹、紙箱及填充物料大增的情況，今年起與主要物流公司逐步推行「自提點即場回收計劃」，市民最新可在8個合作自提點提取包裹後，即場將包裝物料交還回收。
環保署今日（9日）在「大嘥鬼 Big Waster」Facebook專頁發文指，自2026年起，署方聯同主要物流企業逐步推行「自提點即場回收計劃」，協助物流業「自提點網絡」升級為「綠色驛站網絡」，鼓勵其顧客在提取包裹後，即場將包裝物料交還回收，做到「取貨回收 1 take過」。
根據環保署網頁，有關包裝物料經檢視後可直接重用，或交由合作回收商處理再造。
自提點可接收物：
紙類：紙皮盒，紙質文件袋、填充防撞紙物料（蜂巢紙和牛皮紙）
塑膠類：膠膜、透明密實袋、珍珠棉、泡泡膠、填充防撞膠物料（充氣防撞袋、防撞氣柱袋、發泡膠托、塑膠托及水果網
署方建議市民處理紙類回收物前，應去除膠紙及標籤、去除釘及攤開壓扁，塑膠類亦同樣需先去除膠紙及標籤及攤開壓扁，並需將其剪開放氣。
目前共有8個自提點與環保署合作，包括：
順豐香港：
九龍尖沙咀香港西九龍站G層WEK G-5號舖(852Z252)
香港島西環卑路乍街1L-1Q號曉暉大廈地下1號 (852Z501)
九龍大角咀中匯街41號中興樓地下12號舖 (852BFL)
新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第1座地下6號(852AAL)
新界青衣港鐵站機場快線大堂U2層14-15號舖(852Z352)
Buyandship：九龍長沙灣道883號億利工業中心1樓14室
菜鳥香港：新界將軍澳唐明苑車場地下1號舖 (X01)
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