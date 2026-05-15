審計報告｜智能廚餘機安裝逾期　環保署：批新合約會做好前期準備

上月底發布的審計報告揭露，有智能廚餘回收桶承辦商未能按計劃在公眾街市安裝45個回收桶，政府解釋，部分地點在安裝時遇到困難。立法會政府帳目委員會（帳委會）今日（15日）就相關章節召開公開聆訊。有議員質疑環保署「後知後覺」，直言不應「到落區安裝時才發覺有問題」。



環保署回應指，部分回收桶未能完全按計劃安裝，涉電力、商販不同意等因素。署方承認，取得所有持份者同意才批出合約是最理想的做法，但若要確保所有地點均可安裝才批出合約，可能會耗時較長，目前做法是採取「中庸之道」。環保署承諾，未來政府批出新合約時，會做好前期準備工作。



2024年3月14日，環境及生態局局長謝展寰（右四）參觀參與大型私人屋苑智能廚餘回收桶的使用情況。（環境及生態局facebook）

范凱傑問事前有否評估可行性 環保署：曾與食環署了解位置

審計報告指出，環保署於2024年向一名承辦商批出合約，要求在公眾街市提供45部智能廚餘回收機，惟截至去年承辦商僅設置了25部。環保署解釋，發現在部分街市安裝智能廚餘回收桶遇到實際困難。

選委界議員范凱傑關注，署方事前有否評估計劃的可行性，才批出合約。環境保護署助理署長（廚餘及資源回收）蕭智慧指，現時45部廚餘機已於今年3月全數投入運作，其中35部安裝在公眾街市，8部設於政府宿舍，其餘則放置於其他地點。

蕭智慧解釋，在擬定合約前曾與食環署探討有多少個公眾街市內有可供安裝的空間，但實際執行時發現部分位置不適合，例如需要事先取得商販同意。他強調，政府是按「成功安裝」的數量付款，沒有多付公帑。

合約訂明可於政府指定地點安裝

范凱傑強調，這不僅是金錢問題，關注合約原定要求在街市安裝，現行做法是否涉及更改合約。

環境及生態局局長謝展寰（中）今日（4日）出席廚餘收集計劃擴展至全港公屋活動，檢視智能廚餘機。（政府新聞處）

蕭智慧表示，雖然合約原意是在公眾街市街市安裝，但條款具備彈性，容許政府指定承辦商，於其他合適的政府場地安裝；至於10部無法在街市安裝的廚餘機，主要受制於技術困難、電力問題、商販反對等因素。

陳祖恒批後知後覺：理應在規劃階段提前與持份者溝通

帳委會主席陳祖恒質疑，環保署在安裝階段才發現問題屬「後知後覺」，認為署方理應在規劃階段提前與持份者溝通，而非「落咗去先才發覺有問題」，問到當局有否就此作檢討。

蕭智慧承認，最理想的做法是取得所有人同意後才批出合約，但為了避免耗時過長，現時的做法是採取「中庸之道」，並承諾未來批出新合約時會加強前期準備工作。

流動點營運時間惹爭議 吳錦華問有否作前期研究

另外，報告提到廚餘回收流動點的服務仍有改善空間，部分流動點僅運作至晚上8時或之前。會計界議員吳錦華認為有關時間安排不合理，問到署方在定訂營運時間前有否進行前期研究。

立法會政府帳目委員會主席陳祖恒。（陳祖恒提供）

環境保護署副署長（減廢）鄭健表示，初期營運屬探索階段，署方曾嘗試不同時段以配合市民不同的下班時間，目前已統一安排在晚上7時至10時運作，相信能滿足市民需求。

陳祖恒建議部分合約作中期檢討及修改

環保署直至去年10月統一運作時間，陳祖恒指，當局耗時近一年才發現時間不合適，直言「不需要一年也應該知道晚上6至8時不太合理」，認為管理上有待改進。鄭健同意，可盡早作出調整。

陳祖恒又指出，聆訊發現政府不時在發現問題後，會於下一份合約作出調整，但認為當局應提高積極性，可以在部分合約中期進行檢討及修改。他又指，雖然修改合約或增加部門工作量，但相信能更有效回應社會對服務的期盼。