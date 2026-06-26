狗隻入食肆名單出爐｜833間完成手續包括多間酒吧　7.9起狗隻可進

食環署將於7月9日容許狗隻進入獲批准食肆，今晚（6月26日）公布首批獲准容許狗隻進入的食肆名單。食環署指，共833間已完成手續，在7月9日起容許狗隻進入食肆的名單，首批已完成手續餐廳包括多間連鎖店，如意樂、百分百、牛奶冰室、大家樂、星巴克等，Bar Pacific太平洋酒吧亦有14間分店在名單之列。



獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

狗隻入食肆名單已上載至食環署專題網頁，即按查閱：（狗隻入食肆名單）

港九新界各區部份准狗隻進入食肆

港島

．中西區：翠華餐廳（中環店）、Classy Le Carré

．灣仔區：華星冰室（克街店）、DIVINO PATIO RISTORANTE, BAR & PIZZERIA

．東區：百份百餐廳（筲箕灣愛東商場）、華星冰室（筲箕灣東大街）

九龍

．深水埗區：一粥麵（長沙灣廣場、曼坊）、百份百餐廳（V WALK）、TSANG FAI LOUNGE

．油尖旺區：華星冰室（尖沙咀棉登徑）、百份百餐廳（大角咀港灣豪庭）

．九龍城區：百份百餐廳（紅磡黃埔花園）、Bar Pacific（譚公道）

新界

．沙田區：大家樂（圍方）、百份百餐廳（馬鞍山錦英商場）、 Bar Pacific（麗豪酒店）

．荃灣區：大家樂（樂悠居）、百份百餐廳（荃新天地）

．元朗及天水圍：一粥麵（嘉湖銀座）、百份百餐廳（WETLAND SEASONS PARK）、SORA CAFE

．西貢及將軍澳：大家樂（將軍澳廣場）、米線陣（新都城中心、康城）、百份百餐廳（明德商場）

​食物環境衞生署6月26日公布，截至6月25日）按抽籤結果獲編配名額容許狗隻進入的食肆中，有833間已完成相關手續，可由7月9日開始容許狗隻進入。（資料圖片）

食環署耆新措施回應市民需求，為餐飲業界開拓新商機，並推廣人寵共融。除火鍋店、烤肉店及面積少於20平方米的食肆外，所有持有正式牌照的食肆均可提出申請。

食環署建議獲准食肆為容許狗隻進入作出充分準備，包括規劃用餐區、添置設施、培訓員工、聯絡保險公司等。

此外，攜狗顧客及其他市民的配合亦十分重要，食環署早前已公布《良好作業及行為指引》，涵蓋食肆經營者、攜狗顧客和非攜狗顧客應注意的事項。食環署鼓勵各方參考《指引》內容，履行責任，互相尊重，從而推動人寵共融。