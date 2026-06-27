長者照顧｜孫玉菡：研動員「青老」協助家訪 擴關愛隊探訪

荔景邨日前發生一宗涉及雙老家庭悲劇，二人因未年屆80歲，未被納入關愛隊探訪範圍。勞工及福利局長孫玉菡今日（27日）表示會盡快探訪70至75歲組別住戶，不過因關愛隊需要時間與長者交流，難以機械化訂立時限。他又透露，隨着未來計劃規模進一步擴大，正構思動員「青老」，即較年輕的長者協助家訪。



探訪70至75歲組別時間表？ 孫玉菡：交流需時 難訂時限

政府早前表明已要求社署加速安排探訪75歲以上、房委會屋邨的全長者高風險住戶，完成後將進一步探訪70至75歲的組別。孫玉菡今日出席電台節目時，被問到推展至70至75歲組別的目標時間，他指會盡快，但關愛隊探訪長者，需要時間與他們交流，難以機械化訂立時限。

孫玉菡續表示，現時做法完全符合《私隱條例》的豁免條款，若涉及保障個人健康，當局毋須事先取得當事人同意，便可使用其個人數據。他稱，政府用年齡劃線需要非常小心，最初定於80歲或以上，是考慮到相關年齡層較多健康問題，實踐後發現，75歲或以上長者的健康風險同樣高，因此有理據將家訪的年齡門檻下調，強調整個過程要有理有據。

至於沒有住戶名冊的「三無大廈」，孫玉菡指，當局正嘗試透過比對20多萬戶綜援戶住址，若有目標長者戶住在「三無大廈」，會請當區關愛隊進行探訪。他又表示，隨着未來計劃規模進一步擴大，正構思動員「青老」，即較年輕的長者協助家訪。