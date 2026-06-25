荔景雙老悲劇｜孫玉菡：已令速探75歲以上高風險戶　擴至三無大廈

荔景邨上周五（19日）涉及雙老家庭的悲劇，事後勞工及福利局局長孫玉菡表示，由於兩名長者均未滿80歲，未有成為社署探訪對象。孫玉菡今日（25日）表示，已要求社署加速安排探訪75歲以上、房委會屋邨的全長者高風險住戶，未來會進一步探訪70至75歲長者。署方近日亦已經將探訪範圍由原本公共屋邨名冊上的長者，擴大至居住於「三無大廈」的高風險住戶。



荔景邨前日（19日）發生一宗涉及雙老家庭的悲劇，一對七旬夫婦被發現在單位內昏迷，其中78歲妻子送院搶救後證實不治。（資料圖片／黃學潤攝）

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／梁鵬威攝）

未來將進一步探訪70至75歲組別

孫玉菡今日在立法會「持續檢視精準扶貧策略」動議辯論總結發言時表示，荔景邨的事件發生後，當局再次檢討如何更好運用大數據，及早識別高危的家庭。他已要求社署加速安排探訪75歲以上、房委會屋邨的全長者高風險住戶。當局希望完成後，進一步探訪70至75歲的組別。

除此以外，當局近日亦已經將探訪範圍由原本公共屋邨名冊上的長者，擴大至居住於「三無大廈」的高風險住戶，例如會通過關愛隊探訪「三無大廈」、65歲以上的長者綜援受惠者；亦會和房協合作，由3萬多戶中，識別並探訪高風險全長者戶。

孫玉菡續指，當局會和醫管局研究如何識別更多高風險個案，優先提供支援，例如長者患有認知障礙症的個案等，或考慮透過整合大數據及早探訪和介入。