宏福苑業權收購｜計劃納入宏志閣　何永賢：不少業主放下心頭大石

房屋局局長何永賢今（27日）出席香港長者協會的樂齡敬老慶回歸慈善午宴，與一眾長者提早慶祝。她表示，昨日公布宏福苑業主接受政府收購業權的踴躍情況，令不少宏志閣的業主放下心頭大石。她亦發文答謝「解說專隊」對宏福苑業主每位住戶的幫助和關心，協助他們有更好的生活。



房屋局局長何永賢今（27日）出席香港長者協會的樂齡敬老慶回歸慈善午宴。（何永賢Facebook 圖片）

慈善午宴遇宏志閣年邁業主女兒求合照

何永賢今日（27日）出席香港長者協會的樂齡敬老慶回歸慈善午宴。她在Facebook發文提到，在午宴期間，有位女士前來說奉80多歲母親之命，要和她合照一張。該名女士的母親是宏志閣的業主，想透過女兒感謝政府幫助對街坊們的幫助。

何永賢表示，她明白當長者了解3個方案、熟悉「特設銷售計劃」中10個房屋項目、找律師及簽合約的時候，他們會希望得到支援和解說。

房屋局局長何永賢。（何永賢Facebook 圖片）

政府昨日（26日）公布宏福苑業主接受特區政府收購業權的踴躍情況，政府已接獲超過四分之三、即75%大埔宏福苑H座宏志閣的業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向，已簽信件宏志閣業主共193戶、佔77.8%。

何永賢在帖文表示，這個結果令不少宏志閣的業主放下心頭大石，可以和其他老友記一樣，無須再憂心工程，並參與「特設銷售計劃」，在4,396個單位中找一個新的家。

何永賢提到，在午宴期間，有宏志閣的業主向她答謝特區政府幫助對街坊們的幫助。（何永賢Facebook 圖片）

指有「解說專隊」同事像照顧家人一樣 深夜解答居民疑問

何永賢亦在帖文答謝「解說專隊」逐家逐戶去關心服務，她指有同事像照顧家人一樣，深夜解答宏福街坊的疑問，希望盡快讓宏福街坊了解資訊。

她深知道有部分業主仍不放心郵寄「接受收購建議信件」，亦親自去收信，與宏福苑業主手牽手、肩並肩前行。「我們希望有困難的朋友，無論是身處分間單位的朋友，或者是需要支援的宏福苑業主，都可以在社會各界結合政府的力量下，一戶一戶有更好的生活。」