宏福苑不賣的業權怎處理？測量師學會料須立法　未必再有恩恤成份

政府今日（26日）表示，已接獲大埔宏福苑H座宏志閣共193戶業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向，佔全座業主數目77.8%﹐超過政府啟動收購的75%門檻。



當局早前表明，不排除立法收購不打算向政府賣業權單位。測量師學會會長溫偉明預計，現時政府啟動收購，要處理餘下業權將須立法，而若以一貫收地賠償準則，會以「現存價值」計算賠償，估計政府會以宏福苑未有火災發生的情況計算，但未必會如現時提出的收購方案般有「恩恤」價成分。



政府最新確認，將收購宏福苑全部八座樓宇的單位業權。（資料圖片 ／夏家朗攝）

政府最新確認，將宏福苑宏志閣納入長遠居住安排方案，加上現時屋苑其餘七座有78.4%單位已同意售出，餘下未能收購的業權成為焦點。按政府時間表，八座樓宇的單位業主，若在下周二（30日)前交回「接受收購建議信件」，可在「特設銷售計劃」中優先揀樓，8月31日為最後交回信件的期限。

黃偉綸早前曾指不排除立法收購不向政府出售業權的單位

至於堅決不出售的業權，應急住宿安排工作組組長、財政司副司長黃偉綸較早前表明，不排除立法收購。測量師學會會長溫偉明指，由於需集齊全部業權，宏福苑土地才可以有一步去向，加上現時政府啟動收購全屋苑業權，估計會立法處理餘下業權。

測量師學會會長溫偉明。（資料圖片／林遠航攝）

溫偉明指如以一貫收地賠償準則 會以物業「現存價值」計算賠償

至於收購價錢，溫偉明指，由於以往未有先例，故難作估算。但他提到，若以一貫收地賠償準則，政府會以物業「現存價值」計算賠償，即就算收地後政府打算改建為公園，亦不會因此令賠償金額有任何增減。

政府目前提出的長遠居住安排方案收購價有「恩恤」成份

他估計，最終政府會以宏福苑未有火災發生的情況計算物業「現存價值」。不過，政府現時提出的未補地價呎價8,000元、已補地價呎價10,500元，他認為有「恩恤」成分，而立法後的賠償金額有否此成分，他指要視乎政府的取態。

溫偉明又坦言，明白部份居民的堅持和想法，但認為政府好難完美地處理每一個個案。他認為，收購業權以外的其餘方案包括原址重建都有很大的困難，強調並非集齊100%業權同意重建即可，在決定重建方向、細節時亦要100%的同一意願。

至於立法所需時間，黃偉綸較早前表明，立法過程不簡單，最快是明年的事。溫偉明指，一旦成功立法，政府在刊憲、張貼相關通知公告後，很快就可以開始收地。

2025年12月1日，發生大火後五日的宏福苑情況。（資料圖片／夏家朗攝）

有指「火險」只適用於原址重建或還原單位的情況 溫偉明稱說法有誤

另外，政府早前指，宏福苑法團持有的保額約20億元「火險」屬「彌償」性質，當業主將業權售予政府後，該火險的賠償權益將歸政府所有。有指「火險」只適用於原址重建或還原單位的情況，溫偉明指說法有誤。

是否還原單位並不影響「火險」賠償額

他解釋，「火險」即財產全險（Property All Risks）絕大部份是以還原單位作為賠償金額的估值，是否還原單位並不影響能否得到賠償。他又指，一般情況下，若還原單位，賠償金額會實報實銷，但過往亦有情況是保險公司一筆過支付賠償，這類情況下一般需與保險公司協商，他認為由政府收購完所有業權後啟動會較合適。