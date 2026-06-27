結業潮｜周潤發愛店「好酒好蔡」神話告終　碧咸曾邀團隊倫敦設宴

【結業潮／中環／好酒好蔡】本港結業潮持續，位於中環主打新派中菜的名人飯堂「好酒好蔡」，曾連續9年奪得《黑珍珠餐廳指南》最高的三鑽殊榮，高峰期要排期一個月，城中名流包括周潤發、梁朝偉、杜琪峯等曾是座上客，甚至獲球星「萬人迷」碧咸邀請到英國倫敦設晚宴。惟該店上月底悄然結業，結束其長達11年的神話，麗新餐飲集團將於原址開設全新品牌。



新派中菜館「好酒好蔡」5月30日悄然結業。（好酒好蔡FB圖片）

品牌創辦人為內地美食家蔡昊，早年獲麗新集團主席林建岳邀請到中環開設分店。（好酒好蔡FB圖片）

品牌創立人蔡昊為國際美食評委 獲林建岳邀請到中環開香港首店

新派中菜館「好酒好蔡」5月30日悄然結業，麗新餐飲集團將於原址開設全新品牌，結束長達11年的神話。該品牌由人稱「蔡老師」的蔡昊創立，他原籍汕頭，身兼國際美食評委及威士忌專家，早年回流中國後在廣州開設首間門店，其後獲麗新集團主席林建岳邀請到中環開設分店。

「好酒好蔡」的特別之處為不設餐牌及價錢，每晚的餸菜標榜由最新鮮的食材製成，吸引大批城中名流捧場，高峰期更要排期一個月，僅午膳埋單每位逾千元，晚市未計酒水索價兩千元以上。

好酒好蔡被喻為周潤發的愛店。（好酒好蔡微博圖片）

球星「萬人迷」碧咸也是座上客。（網上圖片）

梁朝偉、鄭秀文及陳奕迅等明星曾是座上客

根據好酒好蔡的社交平台顯示，周潤發、梁朝偉、杜琪峯、謝賢、黎明、鄭秀文、陳奕迅、關之琳、黎芷珊、方力申等明星曾是座上客，另外林建岳的60歲大壽、劉嘉玲的半百壽宴，也是由蔡昊主理，球星「萬人迷」碧咸更曾邀請他的團隊到英國倫敦設晚宴，後來2016年訪港也再次到店開餐。

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曾連續9年奪得《黑珍珠餐廳指南》三鑽殊榮

「好酒好蔡」除了是名人飯堂外，開業以來也奪得多項殊榮，包括曾連續9年奪得《黑珍珠餐廳指南》最高的三鑽殊榮，2024年排列在亞洲最佳餐廳第100位。招牌菜包括脆皮婆參、現磨薑蔥汁龍蝦等。

「好酒好蔡」曾連續9年奪得《黑珍珠餐廳指南》最高的三鑽殊榮。（好酒好蔡FB圖片）

去年爆食安風波 4人婚宴食生醃染諾如病毒

此外，食環署去年5月5日接獲顧客投訴，稱在婚宴進食後出現屙嘔等徵狀，其後食環署派員到店檢視後，認為餐廳衞生情況大致妥當，未發現違例事項，不過調查顯示事件中有海產未徹底煮熟，共有4人的糞便對諾如病毒呈陽性反應，疑涉及「潮州醃沙白」。