銅鑼灣甜品店CACAOLAB約滿結業　$10黑朱古力千層蛋撻曾掀排隊熱

【結業潮／CACAOLAB】甜品店CACAOLAB在2023年開業時，曾憑當時售10元的「黑朱古力千層蛋撻」在網上爆紅，更掀起排隊熱潮，該店位於銅鑼灣白沙道，樓高三層佔地約3,000平方呎，更標榜設有全港首間可可博物館，惟店方近日貼出告示宣布明日（21日）最後營業。今日（20日）現場所見，有不少市民專程到店，其中有光顧一年多的熟客感到不捨，認為蛋撻價格實惠，並買了半打品嚐，店員則解釋結業原因是租約期滿。



甜品店CACAOLAB由於租約期滿，將於6月21日最後營業。（洪芷菁攝）

甜品店CACAOLAB由於租約期滿，將於6月21日最後營業。（洪芷菁攝）

店舖推出感恩告別限定禮遇，精品朱古力系列買二送一。（洪芷菁攝）

市民趁結業前到店鋪購物。（洪芷菁攝）

CACAOLAB暫時結業︰期待未來某天在新的地方與大家相遇

甜品店CACAOLAB於2023年開業後，憑朱古力千層蛋撻大受甜品迷歡迎，更一度掀起拙隊熱潮，惟該店近日張貼海報，宣布6月21日「暫時告別這個空間」，將帶着大家一路以來的喜愛與回憶，展開新的旅程，並感謝顧客一路以來的支持與信住，期待未來的某一天在新的地方再次與大家相遇。

甜品店CACAOLAB由於租約期滿，將於6月21日最後營業。（洪芷菁攝）

市民趁結業前到店鋪購物。（洪芷菁攝）

租約期滿 推特定朱古力貨品買二送一

店員表示因租約期滿暫時結業，位於樓上的可可博物館已關閉及拆卸中。被問到會否搬遷至其他舖位，店員稱可留意官方IG公布消息。

另外，店舖推出感恩告別限定禮遇，精品朱古力系列買二送一，優惠期至最後營業日，適用於店內所有現貨朱古力及精選商品。數量有限，售完即止，以三件中價格最低之商品為贈品。

70%黑朱古力千層蛋撻售12元一個。（洪芷菁攝）

70%黑朱古力千層蛋撻受不少顧客歡迎。（洪芷菁攝）

有市民光顧一年多感不捨 最愛黑朱古力千層蛋撻

有不少市民在結業前來購買蛋撻。其中，熟客黃先生得知消息後感到不捨，因蛋撻的價格實惠，「唔捨得㗎，因為佢唔係貴啊嘛。」他稱已光顧一年多，經過銅鑼灣時通常會順道購買，最常買的甜品是黑朱古力千層蛋撻，今日亦如常購買了半打（即72港元）。

市民黃先生買了半打黑朱古力千層蛋撻。（洪芷菁攝）

市民植小姐和陳小姐都購買了一個黑朱古力千層蛋撻，認為味道不俗。（洪芷菁攝）

首次探店市民讚味道不錯 稱若開新店會光顧

市民植小姐第三次光顧，每次都購買黑朱古力千層蛋撻，讚揚味道不俗，價錢亦可接受，期待將來再開新店。同行的陳小姐第一次光顧，便剛好碰到店鋪即將結業，她品嚐黑朱古力千層蛋撻後認為味道不錯，稱如日後再開分店會繼續光顧。

甜品店CACAOLAB由於租約期滿，將於6月21日最後營業。（洪芷菁攝）

CACAOLAB銅鑼灣店在2023年開業。（洪芷菁攝）

CACAOLAB銅鑼灣店佔地三層 面積約3000平方呎

翻查資料，CACAOLAB為香港本地品牌，銅鑼灣店佔地三層，面積約3,000平方呎，設有開放式烘焙工房及可可博物館等，標榜由南美挑選優質可可豆，再在香港製作可可產品。其人氣甜品黑朱古力千層蛋撻開業時售10元，直至去年底加價至12元。