戚繼光艦、沂蒙山艦經維港離港　繼續遠海實習任務　市民夾道送別

正在執行遠海實習任務的中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦，國慶期間（9月30日至10月3日）首次赴香港組織艦艇開放活動，10月1日及2日靠泊在香港昂船洲軍營的兩艘軍艦更舉辦艦艇開放活動，吸引大批香港市民參與。戚繼光艦、沂蒙山艦今日經維港往鯉魚門駛離香港，繼續它們的遠海實習任務。



10月3日早上，戚繼光艦（舷號83）及沂蒙山艦（舷號988）先後駛經維港離開，期間響號向市民道別。尖沙咀星光大道有市民及遊客歡呼送別兩艘軍艦。（廖雁雄攝）

上午約10時半，在解放軍駐港部隊宿遷艦引航下，戚繼光艦及沂蒙山艦先後駛經維港離開，其間響號向市民道別。尖沙咀星光大道今早人頭湧湧，大部份為內地遊客。當兩艦駛經，他們冒着炎熱天氣走近岸邊舉機拍攝，亦有人歡呼送別兩艘軍艦。

「戚繼光艦」（舷號83），艦長163米，艦寬22米，滿載排水量近萬噸，是目前人民海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦，具備大型雷達及天線接收訊號，還有多個救生筏及救生艇。

▼10月3日直擊戚繼光艦、沂蒙山艦經維港駛離香港▼



沂蒙山艦（舷號988）2016年2月入列服役，是中國自行研製的071A新型兩棲船塢登陸艦，屬071型船塢登陸艦，總長210米，寬28米，正常排水量19,000餘噸，具有噸位大、裝設載能力強、續航里程遠等突出特點。

▼國慶節10月1日直擊戚繼光艦、沂蒙山艦開放▼



▼9月30日率先直擊戚繼光艦▼


