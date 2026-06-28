結業潮｜屹立粉嶺聯和墟45年「雅士餐廳」不敵加租　7.31最後營業

位於粉嶺聯和墟、有45年歷史的西餐廳「雅士餐廳」將於7月31日最後營業。店員向《香港01》證實，結業原因是因為業主加租，「可能佢以為雅士餐廳個招牌頂得住」。該餐廳裝修至今仍保留懷舊風格，白色牆身配以圓拱設計，紅磚英式吧台，內外裝潢都與跑馬地高級法國餐廳雅谷餐廳（Amigo）相似，都是十分罕見，有粉嶺「Amigo」之稱，亦被形容是聯和墟的地標，惟將成為不少北區街坊的集體回憶。



「雅士餐廳」裝修以懷舊風格為主調，有西式牛排屋黃金年代的感覺。（旅發局網頁圖片）

位於粉嶺聯和墟和豐街23號地下的「雅士餐廳」，於上世紀80年代開業，至今應有45年歷史。該店一直保留着當年的裝修風格，其木地板與多道白色弧形拱門，黑色雕花鐵欄及紅磚吧台，在今時今日的香港可謂相當罕見，散發懷舊復古魅力。該餐廳供應羅宋湯、法式焗田螺，以及美國安格斯牛排等經典菜式，昔日曾招待不少英軍軍營的外籍人士。

「雅士餐廳」門外有多道弧形拱門，散發復古魅力。（旅發局網頁圖片）

可是，餐廳的經典卻敵不過時代洪流，有食客近日在網上發文指雅士餐廳即將結業，隨即引起多人留言，均表示十分可惜。餐廳店員向《香港01》證實，將於7月31日最後營業，結業原因是因為業主加租，「可能佢以為雅士餐廳個招牌頂得住」。據了解，店方曾跟業主商議，但最終不成功，被迫告別一眾街坊。