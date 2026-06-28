龍舟邀請賽｜黃雨無阻扮嘢大賽　埃及法老與關公齊聚、八仙渡維港

香港國際龍舟邀請賽今午（28日）在維港舉行「扮嘢大賽」，共有18支隊伍參與。參賽者打扮成各個古靈精怪的角色出場，角逐不同獎項。比賽期間突然下起滂沱大雨，但未有影響參賽者的心情，他們高喊口號划龍舟。有男參賽者打扮成經典美劇《沙灘拯救隊》（Baywatch）其中一位女演員C.J. Parker的女救生員角色。他指，團隊去年及前年的比賽分別扮演芭比及美少女戰士，笑說一直是走性感路線。



有男參賽者打扮成《海灘救護隊》的女救生員C.J. Parker，Cedric（下排左三）笑言是走性感路線。（董素琛攝）

香港國際龍舟邀請賽今午（28日）舉行「扮嘢大賽」，參賽者打扮成各個古靈精怪的角色參賽。（董素琛攝）

香港國際龍舟邀請賽今午（28日）舉行「扮嘢大賽」，參賽者打扮成各個古靈精怪的角色參賽。（董素琛攝）

香港國際龍舟邀請賽今午（28日）舉行「扮嘢大賽」，參賽者打扮成各個古靈精怪的角色參賽。（董素琛攝）

比賽期間下起大雨，但沒有影響選手比賽。（董素琛攝）

比賽期間下起大雨，但沒有影響比賽舉行。（王海圖攝）

比賽期間下起大雨，但沒有影響比賽舉行。（王海圖攝）

比賽期間下起大雨，但沒有影響選手比賽。（董素琛攝）

香港國際龍舟邀請賽今日（28日）在維港舉行「扮嘢大賽」，共有18支隊伍參與。其中來自「Spanish Dragons HK」的隊伍，打扮成經典美劇《沙灘拯救隊（Baywatch）》的角色，當中隊員Cedric扮演女演員C.J. Parker飾演的女救生員一角，稱扮演的角色由隊伍共同決定，又笑言「because we usually all year dress as a sexy person（因為我們平時一整年都是走性感路線）」。他指，團隊在去年及前年的比賽分別扮演芭比及美少女戰士。

Cedric說，在比賽前數周已預備服裝，今天亦提早一小時到現場準備，希望取得冠軍，但指更重要的是與團隊玩得盡興。比賽時下起大雨，他說沒有影響心情，很高興群眾為比賽隊伍歡呼，又認為比賽表現不錯，來年會繼續參加。

王先生與兒子打扮成埃及法老。（董素琛攝）

香港國際龍舟邀請賽今午（28日）舉行「扮嘢大賽」，參賽者打扮成各個古靈精怪的角色參賽。（董素琛攝）

有隊伍打扮成中國神話中的八仙角色參賽，上演「八仙過維港」。（董素琛攝）

葉先生（右一）期望以宣傳中國文化的模式娛樂大家。（董素琛攝）

有參賽團體各自扮上不同中國神話人物。（王海圖攝）

港鐵亦有派隊伍參賽，打扮成埃及法老。隊伍成員王先生表示，裝扮是配合公司與故宮合作的展覽主題，已為比賽準備約3至4個月，每星期都有兩至三堂課去練習龍舟，亦要為裝扮作研究。他說，去年團隊打扮成孫悟空及哪吒等角色成功奪冠，期望今年再接再厲。

國際濟公文化協會隊伍以「八仙賀壽」為主題打扮，裝扮成關公、財神等神仙。隊伍成員葉先生表示，希望以宣傳中國文化的模式娛樂大家，他說去年亦曾參與比賽，沒有希望達成的目標，「我哋大家都係抱住玩嘅心態」。他說，團隊今早6時已起床準備，形容心情緊張。對於賽期間下大雨，他指，團隊的精神是「永遠無懼」，無影響比賽表現。

參賽者打扮成各個古靈精怪的角色參賽。（王海圖攝）

比賽期間下起大雨，但沒有影響比賽舉行。（王海圖攝）

有隊伍以棒球隊為打扮。（王海圖攝）

有隊伍以棒球隊為打扮。（王海圖攝）

比賽期間下起大雨，但沒有影響比賽舉行。（王海圖攝）

比賽期間下起大雨，但沒有影響比賽舉行。（王海圖攝）

比賽期間下起大雨，但沒有影響比賽舉行。（王海圖攝）

有隊伍打扮成《海灘救護隊》的角色，扮演救生員C.J. Parker。（王海圖攝）

有隊伍以電玩瑪利奧（Mario）角色為打扮。（王海圖攝）

有隊伍以麻將為打扮。（王海圖攝）

有隊伍打扮成《海灘救護隊》的角色，扮演救生員C.J. Parker。（王海圖攝）

有隊伍以迷你兵團（Minions）為打扮。（王海圖攝）

參賽者打扮成各個古靈精怪的角色參賽。（王海圖攝）

有隊伍以糉為打扮。（王海圖攝）