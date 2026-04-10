油價補貼｜工會指邨巴獲補3元只解燃眉急　倡為的士設燃油附加費

車用燃油價格上揚，立法會財委會今日（10日）通過政府提出涉及18億元的有時限柴油補貼。汽車交通運輸業總工會第一副主席莊永德表示，過去一個月柴油價格飆升，邨巴及旅遊巴「每做一轉虧蝕一轉」，油價補貼3元只是解決燃眉之急。的士方面，莊永德指石油氣價格滯後，預料將跟隨油價升幅，建議政府為的士業界設立燃油附加費，「飛機油有個燃油附加費，我哋都想行返個燃油附加費機制，可升可跌嘛。」



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。（資料圖片／鄭子峰攝）

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，圖為3月11日油站情況。政府指私人自用車輛涉個人決定及有替代選擇，研以私家車不列為首要考慮協助對象。(資料圖片／鄭子峰攝)

汽車交通運輸業總工會︰邨巴旅遊巴每做一轉虧蝕一轉

中東局勢持續緊張，導致國際油價飆升，政府昨日（9日）公布「跨部門監察燃油供應專責組」建議推出臨時措施，包括支援公用／商用車輛及船隻，每公升柴油補貼3元，以及減免商用車輛政府收費隧道費用50%，兩項措施同樣為期兩個月，財委會今日（10日）舉行會議討論。

汽車交通運輸業總工會第一副主席莊永德表示，由二月底戰事爆發至今，每公斤柴油價格已升逾一倍，對邨巴及旅遊巴而言，補貼3元只是解決燃眉之急，因營辦商不能隨便加價，只能夠形容為共渡時艱。「佢哋本身簽晒長約，冇得話突然加價，但佢每做一轉虧蝕一轉。」

汽車交通運輸業總工會第一副出席莊永德。（夏家朗攝）

倡為的士業界設立可加可減的燃油附加費

被問到會否擔心政府補貼或被油公司加價蠶食，莊永德認為，需要由政府監管油公司的銷售價，業界只能不斷向政府提出訴求。但他讚揚政府反應速度尚算快，因客貨車也是柴油驅動，若任由油價繼續上升，不少司機寧願減少工作，屆時將影響整個運輸業界。

的士方面，莊永德表示的士專用氣站的價格滯後，四月底才有最新調整，惟非專用氣站已加價一元，他建議政府可為業界設立燃油附加費。「飛機油有個燃油附加費，我哋都想行返個燃油附加費機制，可升可跌嘛，跌咗落嚟咪取消，升咗之後咪加落去。」