伊朗戰爭｜運費翻倍訂單跌半　議員倡推中小企出海補貼解燃眉急

預算案發布後第三日（2月28日），伊朗戰事發生，國際油價攀升，隨之石油副產品單價急升、國際航班大幅減少。本港有中小企面對成本急升而訂單量驟減的困境，一間寵物用品公司的負責人指，出差德國的機票由戰前7,000元增至1.6萬元，上半年訂單量直接減半，慨嘆「中東戰爭開始後直情好靜，單都冇收到」。另一間藥妝公司的負責人則表示，從內地進口的面膜袋屬石油副產品，加價幅度達32%，只能無奈地以加單六成換取較低幅度加價。



商界（第一）立法會議員林偉全接受《香港01》訪問指，希望政府為中小企提供「緊急出海補貼」，初期持續六個月、每間企業限申請一次，報銷一半費用，否則擔憂年底出口數據「唔好睇」。他希望政府盡早做準備。



黃龍想指，中東戰事後，出海機票和貨物運費都翻倍。（受訪者提供）

機票運費翻倍 惟訂單量暴跌 中小企嘆「好靜」

500包從美國空運到港的寵物犬用骨頭，運費要多少錢？本地寵物產品公司董事總經理黃龍想告訴《香港01》，中東戰事前是400美元，不過現時已翻倍至800美元。「定價不變會蝕，冇理由做呢啲生意。」他主力做歐洲市場，包括德國、荷蘭、法國，南非市場亦涉獵。

貨物運費上升，人員「運費」亦翻倍。黃龍想打算5月中參加德國兩年一度的「Interzoo」寵物展，以往直飛德國的機票是7,000元，現時是1.6萬元，不過「肉赤」都要參加，「係全世界最大嘅寵物展，所有客戶集齊喺度」。

談及公司營運現狀，有四十餘年出海經驗的黃龍想慨嘆「今年上半年最差」，訂單量少一半，中東戰事開始後「直情好靜，單都冇收到」。

李慧賢稱，內地面膜袋供應商加價幅度達三成，公司唯有將訂購量提高六成，換取低幅度加價。（受訪者提供）

不僅出海企業捱高成本，需要進口石油副產品的企業亦不輕鬆，例如由塑膠和鋁箔製成的面膜袋，是典型的石油副產品。李慧賢是本地一間逾20年歷史的藥妝公司負責人，她透露內地有面膜袋供應商加價幅度達三成，公司唯有將訂購量提高六成，即從100萬單改為160萬單，換取供應商同意加價2.27%。

李慧賢續指，公司正準備開發東南亞市場、回訪當地分銷商，不料中東戰局令機票等成本上漲，可能要推遲計劃。

林偉全倡推緊急出海補貼 半年僅可申請一次

商界議員林偉全近期亦接到多宗類似的出海中小企求助個案，他對《香港01》表示，政府應效法新加坡政府等東盟國家「救火」，在短期內推出緊急補貼，支援出海中小企，「（否則）連入場資格都冇」。因應伊朗戰爭導致能源成本上升，新加坡政府在本月初公布總值約10億坡元（約61億港元）的支援措施，包括調升企業收入稅退稅比率、擴大及延長節能津貼計劃、發放鄰里購物券及增加生活費特別補助等。

林偉全指若無臨時出海補貼，出海企業一定會減少。（何夏怡攝）

關於補貼的具體內容，林偉全建議針對機票、酒店等費用，提供一半的報銷額度，初期計劃持續六個月，每間中小企期間可申請一次。被問到為何是一次性補貼，林偉全說相信做生意有周期，有需要的企業短期內不會無限次出海，亦不想令政府「計唔到數」，畢竟今年財政剛剛回復盈餘，「由紅變綠」。他亦不認同補貼數額因行業而異，擔憂過於複雜令政府難把關，並預料補貼總額度不會太高。

今年3月本港整體出口貨值按年錄得35.8%升幅，高於市場預測升13.1%。不過林偉全強調，若沒有臨時出海補貼，出海企業一定會減少，擔憂「第一季數據好靚仔，（但）年尾唔好睇」。

長期來看，黃龍想認同不能只靠政府資助，表示公司亦有開拓內地、東南亞和墨西哥市場的計劃，但遠水救不了近火，至少需要幾個月時間，故短期內需要協助。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開反擊，其中包括多個擁有美軍基地的中東國家。圖為巴林首都麥納瑪一座大樓遭到伊朗的無人機襲擊。（X@BNODesk）

申請至獲批橫跨10個月 中小企冀BUD資助程序簡化

2月25日，美國和以色列對伊朗發起軍事打擊的三日前，本港新一份財政預算案發布。預算案提出將協助中小企出海的BUD專項資金1:1的資助比例，改為1:3，即政府最多資助項目總開支的25%，企業自行承擔剩餘75%，而首期撥款上限由75%大跌至20%。

被問到會否希望資助比例回復1:1，林偉全稱一直支持預算案，「策劃預算案時冇諗過會打仗」，且預算案是長期財政規劃，「問題係短期內要有應對方案」，重申希望當局考慮快推緊急出海補貼，盡早做準備。

而對於BUD發放資助方面，身兼總商會中小企業委員會主席的李慧賢就指，近期負責部門收集資料效率較低，常分散地而非一次性索取資料，多次間隔時間達兩個禮拜。她指公司的一個項目，從申請BUD資助到獲批花費十個月，而項目本身運作時間是一年，「而家越嚟越慢……從前三、四個月可以批出」，令現金流受影響。她希望可以提高透明度，簡化申請程序。