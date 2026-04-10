油價補貼｜的士隧道費減半乘客無受惠　市民：的士不加價已不錯

中東局勢影響油價波動，運輸業界叫苦連天。政府昨日（9日）公布，，將盡快減免所有商用車輛政府隧道費50%，為期兩個月。運輸及物流局今日（10日）亦指，相關措施僅支援司機，乘客仍須支付原定隧道費。有乘客認為，新措施可幫補的士行業，又稱油價上升對市民直接影響相較不算大，「對我來說，使費一樣，的士不加價已不錯」。



葵芳新都會廣場外的士站，晚上有不少的士在等候乘客。（林子慰攝）

乘客余先生經常乘搭的士或網約車，每月平均搭20多程，他指政府推補貼措施，包括的士在內的商用車隧道費可獲減半，雖然的士乘客須支付原價，但他認為沒有損害市民權益或造成不公平，「不過可以減埋乘客隧道費就最好」。他表示平時較多乘搭的士，至於日後會否因新措施，改為更多乘搭網約車？他說，「睇邊個方便就搭邊個」。

張先生認為現今的士行業艱難，指政府的補貼措施可減少司機負擔。（林子慰攝）

的士乘客張先生亦認為，現今的士行業艱難，「大環境及白牌車都對的士司機生意有影響，燃料費上升更令司機百上加斤」，他讚揚政府的新措施可減少司機負擔。他又認為，油價上升對市民直接影響相較不大，「對我來說，使費一樣，的士不加價已不錯」。

的士司機：感恩政府咁窮仍願意幫補，已經好盡力

另外，有的士司機表示隧道費減半，有助幫補些許，認為政府在財政困難的情況下，仍願為業界紓困，「已經盡力」。的士司機鄭先生表示，的士燃料為石油氣，相關燃料費用波動較石油平穩，對生意衝擊不大。他認為，政府新措施對其他商用車輛的幫助更大，感恩「政府咁窮嘅情況下，仍願意幫補業界，已經好盡力」。

司機區先生則指，除了燃油費外，近年業界不景，令生意大幅下降，認為減免隧道費對較少過海的司機僅可幫補些微。（林子慰攝）

的士司機區先生則指，除了燃油費外，近年業界不景，令生意大幅下降，認為隧道費減半對較少過海的司機僅可幫補些微。另一名司機梁先生則表示，現時一更需多付約30元燃料費。

司機梁先生則表示，石油價錢飆升後，現時一更需多付約30元石油氣燃料費。（林子慰攝）

有意見指，措施推出後，或引起乘客與司機就隧道費費用的爭議。智慧出行聯合商會主席周國強表示，政府今日釐清措施後，大眾應不會就相關措施有爭議及困惑。