委內瑞拉地震｜近1500人死亡、900萬人缺食水　紅十字會籲捐款

委內瑞拉中北部日前在短時間內發生黎克特制7.2和7.5級的強烈地震。據紅十字會與紅新月會國際聯合會數據，截至今（29日）下午12晚，造成至少1,450人死亡，超過3,000人受傷，實際傷亡人數持續上升，預計受影響地區食水短缺、醫療資源緊張等問題影響的人口超過900萬人。香港紅十字會發出緊急呼籲捐款，為當地受災家庭提供乾淨食水、緊急醫療服務、帳篷、基本生活物資及心理支援。



委內瑞拉中北部日前在短時間內發生黎克特制7.2和7.5級的強烈地震，至今造成至少1,450人死亡。（香港紅十字會圖片）

香港紅十字會指，該地震是當地逾百年來最強烈之一，造成大規模建築物倒塌，道路、電力及通訊等設備嚴重受損。現時災區數以百計建築物倒塌，醫療、運輸等基建損毀嚴重，電力及通訊中斷，缺乏安全飲用水和衛生設施。強烈地震後，委內瑞拉紅十字會即時派員協助搜救 、撤離居民及提供緊急醫療服務，重災區拉瓜伊拉設立臨時醫院及兩個急救站，為災民提供醫療服務。

委內瑞拉中北部日前在短時間內發生黎克特制7.2和7.5級的強烈地震，至今造成至少1,450人死亡，紅十字會提供支援。（香港紅十字會圖片）

紅十字會與紅新月會國際聯合會已發出緊急募捐呼籲，目標籌集近港幣5億元 （5,000萬瑞士法郎），支援委內瑞拉救災及恢復工作，為約30萬名身處最嚴重受災地區的民眾提供即時人道支援；同時，國際紅十字會亦已調撥約港幣1,900萬元，以配合當地政府和紅十字會的救援工作。紅十字國際委員會亦已安排18,400片氯錠到當地，用於提供逾75.5萬升潔淨食水；同時，部署流動淨水設備，向當地三所醫院不間斷供水。

委內瑞拉中北部日前在短時間內發生黎克特制7.2和7.5級的強烈地震，至今造成至少1,450人死亡，紅十字會提供支援。（香港紅十字會圖片）

圖為部份捐款方法。（紅十字會新聞稿截圖）

香港紅十字會表示，地震發生後，香港紅十字會即時撥出港幣20萬元，支援委內瑞拉人道救援工作，呼籲市民和社會各界伸出援手，捐款將透過國際紅十字與紅新月運動網絡，用 於受災地區的緊急救援及災後復元工作，協助受災家庭重建生活。