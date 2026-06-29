委內瑞拉地震｜救援黃金72小時已過 仍有逾5萬人下落不明
委內瑞拉地震死亡人數升至1430人，搜救人員周日繼續在廢墟中搜尋倖存者，但距離地震發生時間已過72小時，找到生還者的希望越發渺茫。
委內瑞拉北部周三（6月24日）傍晚先後發生7.2級和7.5級強震，截至周六（27日）已有1430人遇難，另有3238人受傷，超過5萬人下落不明。
其中，遇難的外國人包括28名葡萄牙人、九名西班牙人、七名中國人、兩名巴西人、一名智利人及一名烏拉圭人。
委內瑞拉代總統羅德里格斯（Jorge Rodríguez）說，目前已有24個國家提供援助，派出86支配備了搜救犬的隊伍、逾2700名搜救人員以及521噸救災物資。
國際移民組織估計，受災人數可能高達676萬人，並指這些人將急需臨時住所、安全飲水、醫療服務及基本救災物資等。
聯合國開發計劃署則說，兩次地震造成的損失估計達67億美元（約525億港元），相當於委內瑞拉國內生產總值的6%。這項初步評估涵蓋住房在內的資產損失，但不包括基礎設施受損、更廣泛的經濟擾動以及長期的重建成本。
所幸搜救行動仍傳出零星好消息，繼周五（26日）有一名嬰兒獲救後，一名11歲男孩周六在小鎮卡拉瓦萊達（Caraballeda）的廢墟中獲救。
羅德里格斯周六在X平台發文說：「每一條獲救的生命，都是委內瑞拉的希望。」
不過，委內瑞拉民眾對地震後官方反應遲緩感到憤怒，羅德里格斯周五造訪加拉加斯災區時，遭民眾喝倒彩，叫她「滾出去」。
在加拉加斯及受災嚴重的拉瓜伊拉（La Guaira），由於缺乏官方援助，人們不得不徒手在廢墟中挖掘，搜尋倖存者和遇難者。
一名43歲的母親門多薩告訴法媒，20來歲的女兒和女婿在拉瓜伊拉不幸遇難後，是「我們把他們從廢墟中拉出來」，卻始終等不到官方救援，只能自行將遺體送往加拉加斯的太平間。
受災民眾呼籲當局儘快調派重型機械、發電機和破拆設備，協助清除混凝土等作業。
政府目前已限制進入重災區拉瓜伊拉州，並要求志願者須持安全通行證才能進入，引發不少等待參與救援的民眾不滿。
美國和歐洲則表明將加大援助力度。羅德里格斯說，她已與美國總統特朗普（Donald Trump）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）通話，兩人「重申了支持救援工作的承諾」。
美國早前說，將派遣逾250人的搜救團隊，包括三支攜帶搜救犬的特別搜救分隊。一名美國高級官員周六稱，美國預計將在一兩天內宣布一項價值數億美元的追加援助方案。
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周天在社媒發文說，歐盟已為委內瑞拉調動500萬歐元（約4463萬港元）的緊急援助，以及啟動有關民防機制，「多個成員國正迅速派遣搜救隊、消防員和醫護人員」。
她也說，歐盟的「哥白尼」衛星系統也在協助了解災情，以將援助送往最需要幫助的地區。
本文獲《聯合早報》授權轉載