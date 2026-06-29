委內瑞拉地震｜救援黃金72小時已過 　仍有逾5萬人下落不明

委內瑞拉地震死亡人數升至1430人，搜救人員周日繼續在廢墟中搜尋倖存者，但距離地震發生時間已過72小時，找到生還者的希望越發渺茫。



委內瑞拉北部周三（6月24日）傍晚先後發生7.2級和7.5級強震，截至周六（27日）已有1430人遇難，另有3238人受傷，超過5萬人下落不明。

其中，遇難的外國人包括28名葡萄牙人、九名西班牙人、七名中國人、兩名巴西人、一名智利人及一名烏拉圭人。

2026年6月26日，委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira），一名背上委內瑞拉國旗圖案背囊的男子在地震後倒塌的建築物廢墟中行走。（Reuters）

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Jorge Rodríguez）說，目前已有24個國家提供援助，派出86支配備了搜救犬的隊伍、逾2700名搜救人員以及521噸救災物資。

國際移民組織估計，受災人數可能高達676萬人，並指這些人將急需臨時住所、安全飲水、醫療服務及基本救災物資等。

聯合國開發計劃署則說，兩次地震造成的損失估計達67億美元（約525億港元），相當於委內瑞拉國內生產總值的6%。這項初步評估涵蓋住房在內的資產損失，但不包括基礎設施受損、更廣泛的經濟擾動以及長期的重建成本。

所幸搜救行動仍傳出零星好消息，繼周五（26日）有一名嬰兒獲救後，一名11歲男孩周六在小鎮卡拉瓦萊達（Caraballeda）的廢墟中獲救。

羅德里格斯周六在X平台發文說：「每一條獲救的生命，都是委內瑞拉的希望。」

不過，委內瑞拉民眾對地震後官方反應遲緩感到憤怒，羅德里格斯周五造訪加拉加斯災區時，遭民眾喝倒彩，叫她「滾出去」。

在加拉加斯及受災嚴重的拉瓜伊拉（La Guaira），由於缺乏官方援助，人們不得不徒手在廢墟中挖掘，搜尋倖存者和遇難者。

2026年6月27日，委內瑞拉拉瓜伊拉州，在地震發生後，民眾正在接收捐贈物資。（Reuters）

一名43歲的母親門多薩告訴法媒，20來歲的女兒和女婿在拉瓜伊拉不幸遇難後，是「我們把他們從廢墟中拉出來」，卻始終等不到官方救援，只能自行將遺體送往加拉加斯的太平間。

受災民眾呼籲當局儘快調派重型機械、發電機和破拆設備，協助清除混凝土等作業。

政府目前已限制進入重災區拉瓜伊拉州，並要求志願者須持安全通行證才能進入，引發不少等待參與救援的民眾不滿。

美國和歐洲則表明將加大援助力度。羅德里格斯說，她已與美國總統特朗普（Donald Trump）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）通話，兩人「重申了支持救援工作的承諾」。

美國早前說，將派遣逾250人的搜救團隊，包括三支攜帶搜救犬的特別搜救分隊。一名美國高級官員周六稱，美國預計將在一兩天內宣布一項價值數億美元的追加援助方案。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周天在社媒發文說，歐盟已為委內瑞拉調動500萬歐元（約4463萬港元）的緊急援助，以及啟動有關民防機制，「多個成員國正迅速派遣搜救隊、消防員和醫護人員」。

她也說，歐盟的「哥白尼」衛星系統也在協助了解災情，以將援助送往最需要幫助的地區。

本文獲《聯合早報》授權轉載

