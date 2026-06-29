委內瑞拉地震｜已增至1450死　一對父子受困逾4天奇蹟獲救｜有片

委內瑞拉國民議會議長Jorge Rodriguez於6月28日下午表示，重創該國的雙強震目前的死亡人數已增至1450人，較前一天增加20人，另有 3150 人受傷。他補充指：「有774棟建築倒塌，其中189棟為完全倒塌。」



法新社報道，周日在首都加拉加斯（Caracas）以北約40公里的卡拉瓦列達鎮（Caraballeda），一名男子和他的10多歲兒子在瓦礫堆中被發現，救援人員用擔架床抬出，並送上救護車送院治療。兩人被法國和美國的救援隊在地震發生近4天後發現，救援隊利用專業搜索攝影機仔細搜尋廢墟，小心翼翼地穿過不穩定的瓦礫，最終找到了被困的二人，最終歷時12個小時才將他們救出。

有負責援救的人員表示：「兩人非常虛弱，就像任何被困在廢墟下4天的人一樣，所以我們正盡一切可能在救援過程中為他們補充水分並注射各種藥物。」其所屬由法國和美國組成的救援團隊，前一天亦救出了一位母親和她9個月大的嬰兒。

代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）讚揚，救援人員仍在廢墟中營救倖存者。她說：「今天我們救出了倖存者，因此救援工作不會停止。我們始終抱有希望。」

過去的週末，當地至少有33人獲救，但仍有數萬人失踪。有專家指，地震發生72小時後，在廢墟下找到倖存者的幾率會急劇下降。

儘管救援工作仍在緊鑼密鼓地進行，但位於該國主要國際機場附近的港口城市拉瓜伊拉卻爆發了搶劫事件。有當地居民稱，藥房、超市和其他商店遭到洗劫，部份居民則抱怨當局提供的震後援助緩慢且數量不足。

聯合國移民機構表示，多達 676 萬人可能受到災害影響，需要住所、水、衛生設施、醫療保健和基本救援物品。

羅德里格斯說，24 個國家已發送了 521 噸物資、86 支部隊以及 2,700 多名搜救人員。

美國南方司令部週日表示，美國直升機已運送救援物資，另有230名美軍人員正陸續抵達，以協助擴大機場容量並重新開放一個重要的海港，從而加強救援工作。