林定國：制訂國安附例非「突襲」　法律須因應新風險持續完善

特區政府本月初為《維護國家安全條例》訂立附屬法例，列明行政長官在認定案件涉及國安的情況下可發證明書，使刑事案審訊程序按國安案處理。律政司司長林定國再為此解畫，指政府有憲制責任持續完善法律制度，強調並非「突襲式」立法，當初訂立維護國安條例時亦不存在「漏招」。



6月8日，律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，在立法會討論制訂維護國安附屬法例後見記者。（鄧倩螢攝）

林定國在本屆政府上任四周年之際接受多個傳媒訪問，被問到本港國安法例是否已完善、未來是否有其他修訂方向，林定國稱他沒有水晶球，難以作出預估。除了國安附例，當局今年3月亦修訂《香港國安法》實施細則, 林定國指是因應時局變化，應對風險。他強調，目前本港的國安法律已比五年前更完善，但仍要居安思危，在必要時因應新的國安風險，持續完善相關法例。

理解大眾關注 林定國：持續做好解說排除誤解

林定國又說，理解大眾對國家安全法律的關注，未來會持續做好解說，排除不必要的擔心或誤解。針對外界對最新附例的憂慮，包括當局會否於案件上訴階段發證明書，使審訊受影響，林定國解釋，上訴程序並非重審，法院只會考慮原審法官是否犯錯或用錯法律原則，不會聽取新證據，客觀上看不到發出證明書會如何影響上訴機會。他補充，判斷一宗案件是否涉及國家安全，按常理不會到上訴階段才知道。他又重申，訂立附屬條例，不會造成「莫須有」罪名。

現屆政府上任近四年，明年換屆。律政司司長林定國接受訪問。

我想像不到怎會有莫須有這個罪名。整個附屬法例不存在創造任何新的罪名，甚至不會把現行一些罪名的刑罰加重 ，怎樣會出現所謂莫須有呢？ 律政司司長林定國

香港法治排名低？ 林定國：部分評分主觀，不太公平

香港在「世界正義工程」去年公布的「全球法治指數」中，於全球143個國家和地區中位列24。林定國表示，本港整體排名高於包括美國在内的不少西方先進經濟體，而且該指數個別評分涉及主觀因素，對香港不太公平，但他承認評分反映事實與外界觀感存在落差，政府會正視並努力對外解說。

黎智英因串謀勾結外國勢力等罪名，判囚20年。

談及因串謀勾結外國勢力等罪名判囚20年的壹傳媒創辦人黎智英，林定國表示，法庭在判刑時有充分考慮外界提及的健康因素。案件審訊期間，家人多次表示78歲的黎智英健康欠佳，外國亦有聲音要求港府以人道立場批准其假釋，但法官在判刑時表明，醫療報告顯示黎健康穩定，而且在獄中獲足夠醫療支援。

林定國重申，律政司不會隨便提出檢控，所有國安案件都是依法辦事，必須尊重法院的判決。

因應AI應用成立跨部門小組 研是否修例或立法

現屆政府任期只餘一年，林定國受訪期間被問到會否爭取連任，甚至爭取更上一層樓，他回應指目前想專心做手上工作，「冇認真去諗呢個問題」。至於未來立法工作，他表示，明年是香港回歸30周年，希望可在任内完成法律適應化的工作，令本港法律能配合「一國兩制」的憲制秩序，另外亦計劃完成仲裁法律的修訂。

林定國指港府會密切留意新興領域會否出現潛在的國安風險。（廖雁雄攝）

他又透露，律政司已成立跨部門工作小組，協調各政策局檢視現行法律配套，研究是否須因應人工智能發展進行修例或立法。他解釋，其些人工智能應用如利用深偽技術行騙等，具備傷害性，或需透過立法監管，但亦有部分範疇可透過制定指引或教育宣傳來應對，當局將視乎風險程度採取恰當方法處理，在規管科技與促進技術發展之間取得平衡。