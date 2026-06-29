洪水橋拖屍命案　事主被打稱痛苦怕過不到當夜　被告在旁看無做事

男子涉在洪水橋住所打死女友後，再以板車運走屍體，案件今（29日）在高等法院續審，被告繼續自辯並接受控方盤問，控方質疑被告的多個說法，包括他稱遭契家姐夫加租至要向財務公司借錢，契姐夫反不讓他上班，指其說法不合常理。被告補充稱契姐夫指這是家規，他同意不合理，但強調是其親身經歷。被告又在庭上脫去上衣，展示他背和左手被契姐夫用通渠水造成的疤痕。控方質疑被告背部疤痕的面積的大小與其說法不符，被告稱他不知原因。控方又質疑事主被打至稱好痛苦，更提到怕過不到當晚，質疑被告身為男友亦無去了解其情況。被告承認當時只在旁觀看，沒有做其他事。



被告吳家聲，29歲。他被控於2022年4月28至29日在港謀殺葉芷清（30歲），和阻止合法埋葬葉的屍體。

被告吳家聲否認謀殺。(資料圖片)

被告吳家聲拖著女事主的屍體時，有路人發現並報警。(資料圖片)

被告指不許借錢交租是家規

控方盤時指，被告早前供稱，他搬入事主契家姐夫婦於洪水橋單位後，租金由每月5000元加至3萬元，被告為此要向財務公司借錢，但契姐夫「阿朗」知道後卻不讓他上班。被告今補充說，「阿朗」不喜歡他人借錢交租，指這是「家規」。他指「阿朗」亦表示，加租是懲罰，因事主做錯事，所以：「我哋承受懲罰。」

被告也同意不合理但強調是事實

控方質疑被告說法，若「阿朗」不讓被告工作，他怎會預期被告有錢交租，直指其說法不合常理。被告同意此不合常理，但強調這是他親身經歷的事。

契家姐發現事主偷食後開始用棍

被告續講及案發前約一個月，契家姐想事主減肥，叫被告不要讓事主吃東西和睡覺，被告更是負責看守事主，又指契家姐曾指示隔兩天才准事主吃菜，但被告有給事主吃餅乾。他為不讓事主睡覺，見她睡著會叫醒她和拍她的手臂。

控方問被告何時起使用木棍，被告稱契家姐發現事主偷食，便叫他用木棍打事主的背，他打至其背部發紅便停手。他又補充契家姐曾指示要他令事主識驚。

被告庭上展示通渠水的傷痕

此外，被告早前供稱「阿朗」曾用沾有通渠水的棉花棒，觸及被告的背和左手。被告今在庭上展示他的疤痕，並在庭上脫去外套和長袖上衣，並走到陪審團和控辯雙方席前展示。法官稱看到兩處有疤痕，又指要安排拍攝照片，控辯雙方各有律師以手機拍攝。

控方質疑疤痕面積不似棉花棒所傷

控方質疑棉花棒細小，若用有通渠水的棉花棒觸及被告的背，不會造成其背面面積較大的疤痕，被告稱不知道原因。

被告多番稱無打事主的頭

被告供稱因遭契家姐質疑他「唔識打」，他才再下手用木棍打打事主約1分鐘，之後見事主「面青口唇白」，並稱：「我好痛苦，點解要咁樣，我都唔知我今晚過唔過到。」被告同意當時未有檢查事主狀況。控方隨即質疑，被告作為事主男朋友，為何不去了解，被告稱他只在旁觀看，沒有做任何事。控方繼而指，被告曾打事主的頭，令她流血，被告否認，並多番稱：「我無打佢個頭。」他又稱只是打了事主4至5次，每次約1、2分鐘。

案件編號：HCCC340/2024