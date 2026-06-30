消委會｜警務處前助理處長關翠貞接任副總幹事　曾錯戴皇冠警徽帽

消委會今日（30日）公布，警務處前助理處長關翠貞將於7月27日起，接替退休的何應富，出任消委會副總幹事，她離任警隊前曾擔任多個崗位，包括領導團隊推動「數碼警政」及各電子化服務等。翻查資料，2014年佔中事件期間，時任警務處高級警司的關翠貞向傳媒簡報時，被發現錯戴配有英國皇家警徽的警帽，當時她承認錯誤並強調與警隊形象無直接關係。



關翠貞將於今年7月27日起出任消委會副總幹事。（消委會圖片）

關翠貞1988年加入警隊 退休前任警務處助理處長

消委會今日公布，關翠貞將於今年7月27日起出任副總幹事，接替退休的何應富。消委會介紹指，關翠貞於1988年加入警隊，擁逾37年公共服務經驗，退休前為警務處助理處長（資訊系統），曾在警隊曾經擔任多個重要崗位，涵蓋行動指揮、人力資源管理、內部調查、公共關係及資訊系統等不同範疇。

關翠貞曾任警隊排球隊隊長。（警務處影片截圖）

關翠貞曾推動「數碼警政」及各電子化服務

消委會表示，關翠貞具備豐富的管理、策略制訂及公共行政經驗，曾領導大型技術團隊，推行多項重要資訊及通訊科技項目，積極推動「數碼警政」及各電子化服務，提升部門運作效率及公共服務質素，認為她跨範疇的專業背景及策略視野，定必有助提升消委會在不斷轉變的消費環境，以及數碼經濟急速發展的應變能力。

關翠貞2019年升任警務處助理處長。（資料圖片）

消委會︰關翠貞有助提升消費者權益保障工作

消委會又指，關翠貞曾先後於內地及海外多所院校受訓，持有策略領導碩士學位，曾獲行政長官頒發「香港警察卓越奬章」，表揚其卓越及優秀的表現，相信憑藉她豐富經驗及卓越領導能力，將有助進一步提升消費者權益保障工作，加強消費者教育、市場監察及公共服務的整體效能。

消委會副總幹事何應富今年7月1日起正式退休。（資料圖片）

消委會前總幹事黃鳳嫺離任後 何應富一度署任總幹事

消委會並指，何應富則於今年7月1日起正式退休，他於2020年7月加入消委會，並在2024年1月晉升至副總幹事，督導消委會的投訴處理及消費者教育工作。他任內領導團隊革新投訴處理系統，並推出《網上爭議解決平台》，同時加強針對不同需要的消費者進行教育工作，包括推出《樂齡消費一站通》資訊平台，提升銀髮族的自我保護能力。

消委會前總幹事黃鳳嫺去年5月初約滿離任後，消委會指，何應富曾在去年5月至8月期間，署任總幹事一職，展現卓越的領導才能及專業能力，對他多年來的卓越貢獻致以衷心感謝，並祝願他退休生活充實愉快。

2014年10月17日，時任警務處高級警司的關翠貞負責向傳媒簡報，被發現錯戴配有英國皇家警徽的警帽。

2014年佔中事件見傳媒錯戴英國皇家警徽警帽

翻查資料，2014年佔中事件期間，警方在同年10月17日清晨採取行動，清除旺角佔領區的障礙物，時任警務處高級警司的關翠貞負責向傳媒簡報，被發現錯戴配有英國皇家警徽的警帽，其後她同日回應傳媒的內容，被評為盡顯解危能力。

當時關翠貞表示︰「我都好欣賞你（記者）嘅觀察力，今日較早前，的而且確我自己搞錯咗，咁現在已修正返，唔好意思各位。」被問到會否擔心影響警隊形象，她則承認錯誤︰「呢個係我自己小小疏忽，同警隊形象冇直接關係。」