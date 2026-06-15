網約車載客須貼標識　議員憂條文欠清晰　陳美寶：非唯一執法證據

特區政府推行網約車合法化，首階段將發出一萬個牌照，預計今年11月底批出。網約車平台亦需申請牌照，申請費用為16,250元，每年度牌費120萬元，有效期為5年。立法會今日（15日）舉行相關附屬法例小組委員會，議員關注車輛標識是否能有效打擊違例招客，以及何種情況下牌照無法續期。



運輸及物流局局長陳美寶表示，標識並非唯一執法證據，會使用科技系統搜集證據。運輸署署長謝詠誼則指，政府會評估續牌申請人過往持有牌照時的表現，再決定是否允許續期以及可續期時長；如果司機在牌照期內中途取消牌照，費用將不獲退還。



運輸及物流局局長陳美寶。（湯致遠攝/資料圖片）

貼標識防「 白牌車」 議員憂執法細節欠清晰倡設電子標識

為助市民辨識「 白牌車」以防誤墮法網，運輸署將推出標識供網約車司機張貼於車窗。運輸署及物流局副秘書長葉海鷹表示，在接獲訂單至完成服務或預約被取消期間，司機必須張貼標識；其餘時間則無硬性規定，司機可以根據個人需要預先在提供服務前張貼標識。

選委界議員陳紹雄認為，有關執法方面條文略欠清晰，政府需要釐清司機上線當刻是否亦屬於提供服務期間，以及何時展示標識才屬於完全合法。他提出假設場景，指若司機接單後未能及時貼上，或在作私人用途期間張貼標識，條文未有提及此類情況是否屬於觸犯法例。

選委界立法會議員陳紹雄。（黃寶瑩攝/資料圖片）

運輸及物流局副秘書長葉海鷹。（湯致遠攝）

陳美寶回應指，標識不是唯一違規證據，運輸署會使用科技系統蒐證，或使用電子裝置追蹤平台定位等等，以追查相關車輛是否涉及濫用情況。

勞聯議員周小松。（資料圖片）

勞工界議員周小松則提出建議，指政府應考慮使用電子標識，即在車輛擋風玻璃設電子裝置，並由系統控制亮燈，在接單時自動開啟並於完成服務後關閉，便可防止誤會及打擊濫用，以免執法困難。

陳美寶表示，政府會進一步作出考量，並會着重考慮道路安全及實際情況。此外，若發現平台違規，運輸署可以進行研訊並根據結果決定是否需要取消車輛牌照。

平台須預繳120萬元年費 設評核制決定是否可續牌

政府條文中指，網約車平台申請牌照時需要繳付16,250元費用，並於發牌前繳付首年年費120萬元，後續每年度需要於指定日期繳交年費，牌照有效期為5年。有效期過後，牌照持有人可以書面形式申請續牌，並需要再次繳付16,250元申請費。運輸及物流局首席助理秘書長郭善兒表示，每個牌照最長可獲續牌5年，並且可申請多於1次，但不一定可獲續牌，實際時長由運輸署評估決定。

民建聯議員葉傲冬。（資料圖片）

民建聯議員葉傲冬關注，在何種情況下不可續牌，以及如何決定牌照續期時長。謝詠誼回應表示，政府會持續監察平台及進行盡職審查，並觀察相關牌照的上線及接單次數等數據，以評估司機是否能夠提供具效率的服務，再決定其是否能夠續牌。

選委界議員陳紹雄。（資料圖片）

陳紹雄又提出，部分司機可能在牌照有效期間決定取消牌照，並關注相關牌照費如何處理。葉海鷹表示，所有已繳付的年費不設退還。他續指，會列明條文於實務守則當中，以確保司機清楚明瞭相關規定。