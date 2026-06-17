陳美寶稱機管局與新世界　商討11 SKIES商場定位及營運模式

早前傳出機管局擬收回由新世界（0017）興建及有逾40年專營權﹑位於機場的項目11 SKIES的商場部份。立法會議員李梓敬向運輸及物流局局長陳美寶問及局方有否與機管局制定具體計劃增加商戶數目等情況時，陳美寶以書面回應時指出商場部分，鑑於近年消費者及旅客的行為模式有所轉變，機管局正與發展商緊密商討，規劃商場日後的定位、主題、行業組合和營運模式，當中包括增加娛樂及餐飲的元素。



陳美寶指出，11 SKIES現時已啓用辦公大樓及停車場。辦公大樓毗鄰港珠澳大橋香港口岸，方便為兩地居民提供服務的公司進駐，切合深化大灣區融合發展的方向，與機場城市和香港發展的整體定位互相配合。

至於商場部分，鑑於近年消費者及旅客的行為模式有所轉變，機管局正與發展商緊密商討，規劃商場日後的定位、主題、行業組合和營運模式，當中包括增加娛樂及餐飲的元素。隨着SKYTOPIA大部分項目（包括遊艇港灣、亞洲國際博覽館二期及「機場東涌專道」項目等）將由2028年起陸續落成，11 SKIES商場部分亦預計於2028年起投入營運，以配合SKYTOPIA的整體發展。

陳美寶進一步指出，為配合SKYTOPIA的發展，機管局將繼續發展自動駕駛系統。連接機場島與港珠澳大橋香港口岸的航天走廊項目預計於年內啓用，將成為香港首個商業營運的自動駕駛運輸項目。將航天走廊項目伸延至東涌市中心的「機場東涌專道」項目亦正動工，預計於2029年啓用。項目落成後將大大加強香港國際機場與東涌的交通連接，便利居民及旅客往來機場、港珠澳大橋及周邊商業設施。此外，作為粵車南下的一部分，機管局亦會於今年7月推出「易泊遊」泊車轉乘服務，方便來自廣東及澳門的旅客到香港旅遊和到訪未來SKYTOPIA的各項設施。機管局亦會持續在機場及機場城市內的公共活動空間，舉辦多元化的市場推廣及活動，例如日前於機場二號客運大樓舉行的博覽及招聘會，以及不同音樂表演等，加強宣傳及帶動人流，吸引本地及訪港旅客前往機場島。

稱續評估11SKIES等項目營運及發展模式

她亦表示，運輸及物流局局長及財經事務及庫務局局長作為機管局董事會成員，透過參與董事會的工作，密切監察機管局的整體策略發展方向、機場城市發展藍圖以至藍圖下各項目（包括11 SKIES）的推展進度，以及日常運作、財務狀況和風險管理等事宜，以保障公眾利益。

機管局會因應市場環境及發展需要，持續檢視和評估包括11 SKIES在內各項目的營運及發展模式，並適時調整策略。由於有關評估涉及商業敏感資料，現階段並不適宜提供詳情。