粵車司機雙手離軚駕駛　陳美寶指零星違規　1至2宗被停資格後復牌

「粵車南下」去年底推出，近日再有粵車司機被拍攝到曾雙手離軚。運輸及物流局局長陳美寶今日（27日）在電台節目指，警方亦正跟進相關個案，又指有超過6700架次粵車經計劃進入香港市區，暫時只錄得零星違規個案，當局有既定機制與廣東相關部門跟進，有1至2宗個案一度被暫停資格，其後已恢復，警方亦正跟進相關個案。



另外，下月25日，「粵車南下」擴展至大灣區全數9個內地城市，每日預約名額倍增至200個。陳美寶指，約有1.5萬人向廣東省相關部門遞交申請，當中高達六成申請是來自新開放的城市。



2025年12月23日零時，「粵車南下」入境香港市區的首批通關車主，在港珠澳大橋珠海公路口岸的「一站式」通道辦理通關手續。（新華社圖片）

「粵車南下」將於7月25日起，新增5個內地城市，令合資格申請的城市全面涵蓋粵港澳大灣區全部9個內地城市，每日預約出行名額亦會由現時增加一倍至200輛。陳美寶形容，此舉是希望做到與「港車北上」雙向奔赴，促進香港加快融入大灣區發展。

陳美寶引述最新數據指，下月25日入境本港市區的粵車抽籤數目已超出限額3倍，大約有1.5萬人向廣東省相關部門遞交申請，當中高達六成申請是來自新開放的城市，包括深圳、佛山及東莞等。期望在明年第一季將「粵車南下」進一步擴展至廣東省全部21個城市。

5月27日，運輸及物流局局長陳美寶在立法會見記者。（資料圖片/林彥汛攝）

政府分析了首階段數據，發現約九成自駕遊家庭會在港逗留一至兩日，極少數會逗留三日兩夜。陳美寶表示，未來會掌握更多出行數據，並呼籲本地旅遊景點、展覽場地及酒店業界配合，提供更多車位、優惠配套及套房套票，以吸引這批高端消費客群在港留宿及消費。她續稱，「港車北上」與「粵車南下」的使用者在出行時段上屬於「錯峰出行」，常設機制會靈活調配口岸人流及車流，有信心本港道路及口岸有足夠能力承載。

超過6,700架次內地車次入港 零星個案違規

陳美寶又指，「粵車南下」自去年推出以來，累計有超過6,700架次內地車輛進入香港市區，整體運作暢順，至今未錄得嚴重個案。不過，期間曾出現零星違規個案，例如有內地司機在駕駛期間雙手離開軚盤，或者啟動車輛的自動駕駛模式。當局已透過既定機制與廣東省相關部門跟進，當中有一至兩宗個案曾被暫停自駕來港資格，其後才獲恢復；至於違泊等輕微違規，司機則已透過電子應用程式繳交罰款。

2026年1月23日，陳美寶指，粵車南下實施一個月，超過2500人申請，逾1000預約出行。（資料圖片/賴卓盈攝）

有粵車雙手軚盤駕駛司機 稱警方正跟進

對於早前網上流傳有掛上粵車車牌的左軚車司機涉嫌一邊意圖使用手機、一邊雙手離開軚盤駕駛，陳美寶重申警方正跟進個案。她強調，當局高度關注內地司機是否熟悉本港法例與右軚車的道路情況，承諾日後擴展措施時，將會在內地車輛查驗的階段，提早向粵車司機加強有關香港駕駛法例及實際道路環境的教育工作。