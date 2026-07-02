香港商業航天協會主席：航天產業絕對係香港度身訂造黃金機會

自今年5月首位香港太空人黎家盈搭乘神舟二十三號飛船升空後，是香港航天產業發展的一個重要里程碑，香港市民對航天產業開始有著很大的興趣。新成立的香港商業航天協會主席梁甜昭教授表示，香港航天產業已發展30多年，現時最大的願景是希望將產業邁向國際化



香港不同產業人士對航天一知半解，以為航天只可以當太空人，甚至會問「乜香港有航天咩？」航天產業其實也包括法律、保險、數據應用，而不只限於射火箭上天，而香港連接世界第二大的航天科技大國——中國內地，因此「航天產業喺現時香港絕對係度身訂造的黃金機會」。



香港商業航天協會主席梁甜昭教授表示，香港航天產業已發展30多年，現時最大的願景是希望將產業邁向國際化。（彭紹殷攝）

成立香港商業航天協會 喜見政府認可航天發展為一種「產業」

梁甜昭教授成立香港商業航天協會，是致力通過教育培訓，增加市民對航天產業認識，並促進全球航天相關持份者及政府之間的合作，共同推動商業航天業務與技術發展。去年9月的施政報告，政府宣佈國家已把「商業航天」列為「戰略性新興產業」 ，並撥款1億元支持大學航天科研研究項目，梁教授喜見產業終獲政府認可，「連財政司司長都將航天視為產業的一種。」

梁甜昭教授希望透過培訓教育提高社會各界對航天產業的認知。（彭紹殷攝）

「乜香港有航天咩？」 梁甜昭：不少人對航天一知半解

梁甜昭教授深知現時全球只有發展中國家和美國有能力主導航天產業，唯美國一間航天公司獨大；然而不少來自東南亞國家有意發展航天，唯面對政策條例和規模細的問題，無法在自己地方發射火箭；加上香港不同產業人士對航天一知半解，以為航天只可以當太空人，甚至會問「乜香港有航天咩？」

梁教授以運輸業作一個比喻，衛星會追蹤到貨品在運輸物流情況，以增強業務效率和成果，他指不同產業一直不知道自己不知不覺使用衛星。他指本港在1990年代前後，就有兩間衞生接收公司營運。總總原因，令他認為香港應該「放大產業，邁向國際化」，吸引其他不同國家地區從事航天產業人士進行科研推進。

香港發展為「商業航天中心」遇人才、資金及政策三大問題

梁教授希望未來香港可以成為「商業航天中心」，為社會提供就業機會，讓香港各行各業認識航天產業可以參與金融、保險、法律等產業，「唔一定要飛上去，但可以創造好多就業機會。」他形容現時是一個發展航天產業的黃金時機，可是現時在發展上面對三方面的問題。

梁甜昭教授指，雖然有足夠人才，但他們不知道航天產業對他們而言有什麼機遇。（彭紹殷攝）

第一，「人才喺度，但佢地唔識有航天呢樣野。」梁甜昭教授提到，不論金融業、保險業等都有足夠人才，但他們不知道航天產業對他們而言有什麼機遇。過往，協會一直有舉辦一些速成班向各階層介紹航天產業，他希望可以培養市民對航天的興趣，再進行教育，讓市民知道航天產業對各階層人士有何作用。

梁甜昭教授指，雖然有足夠資金，但仍需吸引投資者投資航天產業。（彭紹殷攝）

第二，「資金足夠，但佢地（投資者）唔知有航天呢盤大生意。」梁教授直言資金「氾濫」，他曾經詢問過不少家族辦公室等，他們一律指認識航天、衛星是什麼，「佢地一早就買左Space X」，所以真正問題在於「佢哋（投資者）未搵到香港有好公司、好機遇。」

投資者擔心投資航天業有一定風險，但他指出，火箭發射失敗率只有6%至7%，認為投資者可以自由選擇風險大或細投資。因此，香港雖有全面投資線，但要發展航天產業，首先要吸引國內國外的投資者到港投資，令他們對香港航天發展有興趣。

梁甜昭教授建議政府應設立航天商業統籌辦公室，用作「統一性地、針對性地去睇航天呢個行業」（彭紹殷攝）

第三，「要政策友善，先可以吸引其他國家參與香港航天產業。」梁甜昭教授認為香港政策「未齊全」，他建議政府設立航天商業統籌辦公室，「統一性地、針對性地去睇航天呢個行業」，負責協助與政府溝通之餘，可以為香港委派一個代表參與國際討論，讓世界知道香港航天產業的存在。除此之外，他認為政府應提高業務申請效率，並增強業內溝通，了解航天產業的機遇和挑戰。

梁甜昭教授直指「航天產業喺現時香港絕對係度身訂造的黃金機會。」（彭紹殷攝）

梁甜昭：很有信心遲早會出現中國版Space X

對於未來產業發展的願景，梁甜昭教授直指「航天產業喺現時香港絕對係度身訂造的黃金機會」，他相信香港相對於其他國家及地區如新加坡，發展航天產業更有優勢，他很有信心地指「中國有Space X係遲早嘅事」，他希望香港各行各業人士可以了解航天產業定位和價值，提升認識航天對他們而言有何機遇，並將航天加入他們的實際運作；吸引國際人士到港落地，甚至開設辦公室，讓世界知道香港是一個航天中心。