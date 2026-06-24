國防科工局副局長卞志剛被查　兩個月前曾出席航天日活動

中央紀委國家監委網站24日指，國家國防科技工業局黨組成員、副局長卞志剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



國家國防科技工業局副局長卞志剛被查。（新黃河）

綜合澎湃新聞和財新網報道，卞志剛長期在國家國防科技工業局工作，曾任國家國防科技工業局總工程師等職，2024年任國家國防科技工業局黨組成員、副局長，兼國家航天局副局長。

官宣落馬前，卞志剛最後一次露面是在兩個月前。4月24日是內地第十一個「中國航天日」，當日以「七秩問天路 攜手探九霄」為主題的「中國航天日」主場活動啟動儀式在成都舉辦，卞志剛有參與該活動。

卞志剛的個人資料在國家國防科技工業局官網被撤下。（國家國防科技工業局）

目前在國家國防科技工業局官網，卞志剛的個人資料已被撤下，相關簡介信息亦變空白。

國家國防科技工業局是中國政府負責管理國防科技工業的行政管理機關，負責核、航天、航空、船舶、兵器、電子等領域武器裝備科研生產重大事項的組織協調和軍工核心能力建設。

中國軍方自2023年掀起反腐風暴以來，火箭軍與裝備採購部就淪為貪腐重災區，中國軍工系統頻頻傳出腐敗案件，多名高層相繼落馬。