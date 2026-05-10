海洋公園水上樂園周六重開　長者及殘疾人士$2入場至7月3日

海洋公園水上樂園將於本周六（16日）重開，園方今日（10日）公布有入場優惠，為長者及合資格殘疾人士推出2元入場門票優惠，可由即日起至6月30日於水上樂園票務處或官方網站購買特惠門票，門票適用日期則為本周六重開至7月3日。



水上樂園有多個遊玩設施，其中一個具代表性的設施為「八彩天梯」。（資料圖片／廖雁雄攝）

水上樂園有多個遊玩設施，其中一個具代表性的設施為「八彩天梯」。（資料圖片／廖雁雄攝）

水上樂園有多個遊玩設施，其中一個具代表性的設施為「八彩天梯」。（資料圖片／廖雁雄攝）

$2入場門票不包括儲物櫃服務 入場需出示有效身份證明文件正本

海洋公園水上樂園為長者及合資格殘疾人士推出2元入場門票優惠。合資格人士為60歲或以上持香港身份證人士，以及合資格殘疾人士。

售票日期：5月10日至6月30日

適用日期：5月16日至7月3日

購票方法：合資格人士可於水上樂園票務處或官方網站以2元購買入場門票



優惠受條款及細則約束，入場門票不包括儲物櫃服務。合資格人士須於入場時出示有效之身份證明文件正本，如香港身份證、樂悠咭、長者咭、「殘疾人士登記證」或「傷殘津貼申請獲準通知書」，以供核對。

海洋公園水上樂園今日舉辦了一場母親節慶祝活動。（海洋公園提供）

水上樂園今日辦母親節水上慶祝活動特別場

另外，為頌揚母愛並推廣身心健康及社會共融，水上樂園聯同基督教勵行會及香港青年協會，今日邀請1,000名受惠社區人士成為「探險家」，率先暢玩園內世界級設施，享受家庭同樂日。

一家大小拿起母親節拍照道具，在水上樂園享受歡樂滿載的親子時光。（海洋公園提供）

一家大小拿起母親節拍照道具，在水上樂園享受歡樂滿載的親子時光。（海洋公園提供）

一家大小拿起母親節拍照道具，在水上樂園享受歡樂滿載的親子時光。（海洋公園提供）

今日的母親節水上慶祝活動，水上樂園特別打造鮮花驚喜，在正門及室內造浪池「天海灣」向訪客送上康乃馨，頌揚母親的愛。

水上樂園向母親送出康乃馨，為刺激好玩的體驗添上溫馨色彩。（海洋公園提供）

水上樂園向母親送出康乃馨，為刺激好玩的體驗添上溫馨色彩。（海洋公園提供）

水上樂園向母親送出康乃馨，為刺激好玩的體驗添上溫馨色彩。（海洋公園提供）