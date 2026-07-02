公屋鐵閘｜大窩口邨也有「反力學」設計　涉300戶　房署承諾補救

早前多個舊式公共屋邨被揭部份單位的鐵閘與木門鎖位安裝方向錯開，以致住戶出入時須「扭盡六壬」 。最新，入伙逾46年的大窩口邨富華樓及富榮樓，亦有類似個案，涉及至少300戶 ，多名葵青區議員向區議會提交文件促跟進，房屋署書面回覆時承認有關設計問題，提出補救方案，並承諾會全數承擔相關工程費用 。



多個舊式公共屋邨被揭部份單位的鐵閘與木門鎖位安裝方向錯開，以致住戶出入時須「扭盡六壬」 。最新，大窩口邨亦有類似個案，涉及至少300戶。（吳美松攝）

根據葵青區區議會文件，大窩口邨富華樓及富榮樓受影響單位主要集中在屋邨走廊盡頭，即01、02、07、08、14、15室等單位。這些單位的鐵閘由右向左拉開，木門的鎖頭卻在左側，又或鐵閘向左、木門向右。住戶反映每次開門均十分費勁，對長者及手部有傷患的人士而言尤其困難。

文件又指，該問題設計在樓宇興建初期已經存在，及後政府為住戶更換第三代鐵閘以加強防盜，但由於新鐵閘加厚，反而徹底遮擋了原有的鎖頭位置 ，令居民開門更困難 。部分住戶因開鎖太過困難，索性放棄鎖上木門，構成社區保安隱患 。

多個舊式公共屋邨被揭部份單位的鐵閘與木門鎖位安裝方向錯開，以致住戶出入時須「扭盡六壬」 。最新，大窩口邨亦有類似個案，涉及至少300戶。（吳美松攝）

房屋署及房委會總部。（資料圖片）

房屋署回覆時承認，一般而言公屋單位的木門鎖與鐵閘開口應設於同一側，惟大窩口邨富華樓及富榮樓等屬於八十年代的舊屋邨 ，部分位於走廊盡頭的單位在安裝鐵閘時，必須兼顧走廊闊度、喉管分佈，以及毗鄰單位的牆身、電錶和煤氣錶等空間限制 。受當時的環境所限，部分單位的鐵閘開口方向被迫作出調整，最終引致鐵閘鎖與木門鎖位置相反。

房屋署表示，非常理解有關設計對住戶日常使用造成的困擾，並已即時進行檢討 。署方承諾，在符合《消防條例》及技術可行的基礎下，會因應住戶的具體訴求及意願，提供適切的改善方案，包括 改動內部木門的開啟方向、更換整組鐵閘，及 按住戶意願直接移除鐵閘 。

署方強調，上述所有改善工程的費用均會由房屋署全數承擔 。至於部分已因不便而自行自費更換鐵閘的租戶，署方亦表示會按個別情況作彈性處理 。屋邨辦事處人員將會向受影響居民清楚解釋各項選項，並在住戶確認方案及預約時間後，盡快安排人員上門勘察並落實施工 。