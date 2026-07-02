南寧艦、衡陽艦來港　參與歡迎儀式中學生稱見國家軍事實力感自豪

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。



有參與歡迎儀式的中學生表示親眼見到軍艦，十分震撼，認為軍人精神值得學習，「今日天氣都好熱，佢哋（軍人）都企得好直，覺得佢哋好辛苦都堅持得好好⋯⋯個精神面貌好值得我哋去學習。」



解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。（賴卓盈攝）

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。（賴卓盈攝）

早上9時，衡陽艦先駛入昂船洲軍營對開海域，船身懸掛兩張大型標語，顯示「香江潮湧千帆闊 軍民攜手一家親」、「馳騁深藍衛國土 碧波礪劍衛華夏。」艦上海軍向岸邊揮手，碼頭亦有軍樂隊奏樂歡迎。

南寧艦亦在9時40分駛近，懸掛標語「人民海軍忠誠使命 守護香港長治久安 攜手共赴民族復興偉大征程」

九龍塘香島中學今日有40名領袖生來參觀，負責中文課及國安教育的曾老師指，希望學生透過今次參觀認識國家軍事設備，明白到國家的保障是香港長治久安的基礎。

香島中學二年級學生劉同學指，參觀軍艦讓他認識國家軍事科技及親眼見到軍人的形象，認為是學習好機會，「今日天氣都好熱，佢哋（軍人）都企得好直，覺得佢哋好辛苦都堅持得好好......個精神面貌好值得我哋去學習。」

中三級楊同學指，過往從新聞中認識衡陽艦及南寧艦，今日親眼見到兩艘船艦，覺得十分震撼，「我們生活在國家的春風裏，生活在和平年代，看見我們的軍人、軍艦，國家軍事實力的強大，非常自豪。」

海軍南寧艦編隊中校軍官雷霄表示，7月2日指在甲板上看到歡迎隊伍，感到市民相當熱情。（賴卓盈攝）

海軍南寧艦編隊中校軍官雷霄表示，今日在甲板上看到歡迎隊伍，感到市民相當熱情。他又指軍艦開放期間會有不同軍事體驗和訓練展示，希望讓市民深入了解新時代國防和軍隊建設發展情況。