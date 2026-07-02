兩軍艦停靠昂船洲軍港　南寧艦編隊︰期盼與香港市民共敘軍民情誼

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。兩艘軍艦進入本港水域後，由宿遷艦及水警輪引航，通過藍塘海峽，途經鯉魚門進入維港，之後停靠昂船洲軍港。



兩艦掛有橫幅，寫上「香江潮湧千帆闊，軍民攜手一家親」、「馳騁深藍護國土，碧波礪劍衛華夏」、「人民海軍忠誠使命，守護香港長治久安，攜手共赴民族復興偉大征程」。



7月2日早上8時許，舷號162的南寧艦駛進維港。（葉志明攝）

7月2日早上8時許，舷號568的「衡陽艦」駛進維港。（葉志明攝）

7月2日早上約9時，舷號162的「南寧艦」及舷號568的「衡陽艦」駛往昂船洲軍營停泊。（葉志明攝）

南寧艦、衡陽艦組成海軍艦艇編隊今日起一連5日，停靠解放軍駐港部隊昂船洲軍港，期間會組織文化交流活動，周六及周日（4日及5日）開放給已預約的公眾參觀。

今早兩艘軍艦進入本港水域後，由宿遷艦及水警輪引航，通過藍塘海峽，途經鯉魚門進入維港。舷號162的導彈驅逐艦南寧艦排在前方，舷號568的導彈護衛艦衡陽艦緊隨其後。艦上搭載直升機及陸戰隊員。

兩艦掛橫幅 包括「香江潮湧千帆闊 軍民攜手一家親」

兩艦掛有橫幅，寫上「香江潮湧千帆闊，軍民攜手一家親」、「馳騁深藍護國土，碧波礪劍衛華夏」、「人民海軍忠誠使命，守護香港長治久安，攜手共赴民族復興偉大征程」。

▼2026年7月2日解放軍南寧艦駛進維港▼

+ 7

香港回歸祖國29周年來港 南寧艦編隊：全體官兵使命在肩、倍感光榮

香港特別行政區政府、廣大香港市民：

值此香港回歸祖國29周年之際，海軍南寧艦編隊赴香港組織開放參觀和文化交流活動，全體官兵使命在肩、倍感光榮！期盼與香港特別行政區政府、廣大香港市民朋友共敘軍民情誼、譜寫時代贊歌！



▼2026年7月2日解放軍衡陽艦駛進維港▼

+ 5

▼2026年7月2日解放軍南寧艦、衡陽艦抵達香港▼