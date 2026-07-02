工程師涉回理大偷拍女生如廁　控方同意准守行為　官指被告好好彩

畢業於理的工程師，涉回母校的女廁，用手機從廁格上方偷拍女生如廁。他被捕後稱因一時衝動犯案，並稱已刪除照片。工程師被控1項窺淫罪，案件今（2日）在九龍城裁判法院再訊，控方指，欲以簽保守行為處理案件，獲裁判官陳志輝批准。陳官指，被告是「好好彩」，因此類案件一般不會以簽保形式處理，又謂：「唔知基於咩原因控方畀你簽保。」明言若被告再犯，必然判監，遂准被告自簽1500元及守行為36個月。



被告李卓彦（26歲，工程師）被控一項窺淫罪，指他於去年4月11日在香港九龍油麻地育才道11號，香港理工大學B座3樓女廁內，暗中拍攝女子X。

被告李卓彥涉在理大女廁偷拍，獲准簽保守行為。(陳蓉攝)

被告李卓彥回到他的母校理工大學的女廁涉偷拍。（資料圖片）

官提被告若有問題要求助

陳官指，被告是「好好彩」，因此類案件一般不會以簽保形式處理，又稱：「唔知基於咩原因控方畀你簽保。」如被告有其他問題，可尋求醫生的幫助，再犯必然會判監。

被告是該校畢業生

案情指，被告是該校畢業生，事主則是學生，二人互不相識。案發時，事主進入女廁如廁，發現廁格上方有手機鏡頭並指向她，她即大叫並跑出廁所，但未見有人，最後於樓梯找到被告。被告當時不斷道歉及刪除了照片，事主抄下被告的身份證號碼，並於同日報警。

被告稱一時衝動犯案已感後悔

被告被捕後在警誡下稱，當天因一時衝動犯案，已感到後悔及刪除了照片。閉路電視攝得當天的案發經過，有關記錄亦顯示有同名人士在當天登記進入校園。

案件編號：KCCC 317/2026