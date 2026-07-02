南寧艦編隊來港 李家超稱意義重大：讓市民感受國家安全堅如磐石
撰文：賴卓盈
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解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。行政長官李家超在歡迎儀式致辭表示，今次是繼去年7月和10月兩支國家海軍艦隊後，一年內再次有海軍艦艇來港，充分體現國家對香港的高度重視、關心和支持。
今年是中國共產黨成立105周年，亦是香港回歸祖國29周年，李家超指南寧艦編隊在這個重要時刻到港，有三個重大意義，當中包括讓市民親眼見證國防科技自主創新的實力，深切感受國家安全堅如磐石。
早上9時，衡陽艦先駛入昂船洲軍營對開海域，船身懸掛兩張大型標語，顯示「香江潮湧千帆闊 軍民攜手一家親」、「馳騁深藍衛國土 碧波礪劍衛華夏。」艦上海軍向岸邊揮手，碼頭亦有軍樂隊奏樂歡迎。
南寧艦亦在9時40分駛近，懸掛標語「人民海軍忠誠使命 守護香港長治久安 攜手共赴民族復興偉大征程」
李家超在昂船洲軍營出席南寧艦編隊抵達香港歡迎儀式，致辭時感謝中央批准衡陽艦及南寧艦來港，指今年是中國共產黨成立105周年，亦是香港回歸祖國29周年，今次南寧艦編隊觀及文化交流活動具重大意義，包括讓市民親眼見證國防科技自主創新的實力，深切感受國家安全堅如磐石，增加民族自信，同時讓學生學習軍人的嚴明紀律。