南寧艦編隊來港　李家超稱意義重大：讓市民感受國家安全堅如磐石

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。行政長官李家超在歡迎儀式致辭表示，今次是繼去年7月和10月兩支國家海軍艦隊後，一年內再次有海軍艦艇來港，充分體現國家對香港的高度重視、關心和支持。



今年是中國共產黨成立105周年，亦是香港回歸祖國29周年，李家超指南寧艦編隊在這個重要時刻到港，有三個重大意義，當中包括讓市民親眼見證國防科技自主創新的實力，深切感受國家安全堅如磐石。



解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。（賴卓盈攝）

行政長官李家超（右一）7月2日上午在昂船洲軍營出席中國人民解放軍海軍南寧艦編隊抵達香港歡迎儀式，參觀導彈驅逐艦南寧艦。（行政長官辦公室）

早上9時，衡陽艦先駛入昂船洲軍營對開海域，船身懸掛兩張大型標語，顯示「香江潮湧千帆闊 軍民攜手一家親」、「馳騁深藍衛國土 碧波礪劍衛華夏。」艦上海軍向岸邊揮手，碼頭亦有軍樂隊奏樂歡迎。

南寧艦亦在9時40分駛近，懸掛標語「人民海軍忠誠使命 守護香港長治久安 攜手共赴民族復興偉大征程」

行政長官李家超（左三）7月2日上午在昂船洲軍營出席中國人民解放軍海軍南寧艦編隊抵達香港歡迎儀式，並參觀導彈驅逐艦南寧艦。（行政長官辦公室）

李家超在昂船洲軍營出席南寧艦編隊抵達香港歡迎儀式，致辭時感謝中央批准衡陽艦及南寧艦來港，指今年是中國共產黨成立105周年，亦是香港回歸祖國29周年，今次南寧艦編隊觀及文化交流活動具重大意義，包括讓市民親眼見證國防科技自主創新的實力，深切感受國家安全堅如磐石，增加民族自信，同時讓學生學習軍人的嚴明紀律。