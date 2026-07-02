警方今年首5月錄562名長者誤墮投資騙局　人均損失百萬按年升25%

香港銀行公會今日（2日）舉辦「全民防騙教育」啟動禮，以「分清騙徒偽術，睇實自己荷包」為主題作宣傳，提醒市民勿誤墮騙局。有份出席的警務處處長周一鳴表示，警方今年首5個月接獲562名長者報案涉誤墮投資騙局，人均損失達101萬元，有關損失金額較去年上升約25%，因退休長者大多以為可透過投資退休金「愈滾愈大」，沒料反被騙光畢生血汗錢，故未來警方會向退休長者加強宣傳教育，提升社會防騙意識。



金融管理局總裁余偉文亦稱，會持續與警務處及銀行合作打擊詐騙，包括提升銀行偵測可疑交易的能力、使用資料分享平台及加強對客戶的風險提示等。



香港銀行公會舉行「全民教育防騙」啟動禮。(呂婉盈攝)

香港銀行公會今日（2日）舉辦「全民防騙教育」啟動禮，以「分清騙徒偽術，睇實自己荷包」為主題作宣傳，提醒市民勿誤墮騙局。律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、警務處處長周一鳴、金融管理局總裁余偉文及立法會議員陳振英、簡慧敏等人均有出席活動。

金管局總裁余偉文出席活動致辭。(呂婉盈攝)

余偉文：與警務處聯手打擊詐騙 提升銀行偵測力

余偉文表示，金管局一直與警務處及銀行合作，並有一系列措施打擊詐騙，當中包括提升銀行偵測可疑交易能力、促進資訊交流、加強風險提示及提高防騙意識。他續稱，金管局、警務處及證監會已於今年5月推出一系列針對性的防範措施，其中證監會有名單列出可疑交易平台或投資產品，銀行可以用網絡分析與詐騙平台有關的戶口，並對客戶作出提示。

余偉文又指，金管局去年優化資料分享平台Finest，截至今年6月底已有28間零售銀行加入，並涵蓋香港約九成存款，現時金管局與銀行之間可以分享個人帳戶資料，以全面偵測詐騙網絡。他亦表示，會與銀行一同宣傳「智安全」服務，助客戶保護存款。

周一鳴表示今年首5個月共有562位長者誤墮投資騙局，人均損失為101萬元，較去年明顯上升。(呂婉盈攝)

長者投資退休金被騙畢生積蓄 人均損失逾百萬元

周一鳴指，警方於今年首5個月錄得16,682宗詐騙案，損失金額有29億元，而今年平均每月騙案數字為3,336宗，比去年平均每月宗數有下跌。

不過，周一鳴表示今年首5個月共有562位長者誤墮投資騙局，人均損失為101萬元，比去年的82萬元有明顯上升，有不少退休長者以為可以透過投資退休金「愈滾愈大」以享晚年，不料最終被全數騙光存款。他續稱，會以長者及退休人士作為重點宣傳對象，並採取情報主導行動，打擊騙案及洗黑錢罪行，以及提升社會防騙意識。

法改會建議引新例規範網絡罪行

林定國表示，香港法治水平長期位於世界前列，但近年騙案種類繁多，有礙維持治安，故律政司亦與政策局合作完善法律制度。法律改革委員會今年初建議引入全新特定法例，規範依賴電腦網絡罪行，政府將積極配合及跟進相關建議。他又稱，如律政司認為法庭對相關案件的判處過輕，會提出上訴及申請覆核刑期，確保處罰具一定阻嚇性，避免有人誤墮法網。

林定國又指，不少受騙者為接受過高等教育的人士，故呼籲市民勿高估自己，要保持謹慎及懷疑的態度。他又寄語市民「淡淡定有錢淨」、「光棍佬教仔便宜莫貪」，指沒有「咁大隻蛤蟆隨街跳」，不應被貪婪或恐懼影響防騙意識。