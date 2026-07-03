高級督察與妻爭執　手指篤妻心口至留下紅斑並叫她死開　准守行為

高級督察與妻結婚8年，4年前因妻出軌而關係轉差，督察去年涉因子女管教問題與妻爭執，在日出康城的住所內把妻子推倒向書架，又用手指篤心口五下，並叫她：「死開。」被控3項普通襲擊。案件今（3日）在觀塘裁判法院再訊，控方指，同意以簽保守行為形式處理案件。裁判官丘國新遂下令被告自簽1500元，守行為24個月，並撤回3項控罪。被告另需繳付300元堂費。



被告駱敬丰（34歲，高級督察）被控被控3項普通襲擊罪，指他於2025年2月28日在將軍澳康城路一號日出康城領凱9座某室，三度襲擊譚姓女事主。

被告駱敬丰在觀塘法院承認案情後准簽保守行為。

指太太有婚外情後二人關係轉差

案情指，被告與太太在2016相識，2018年結婚，育有一子一女，分別5歲及6歲，一家人居於日出康城，家中裝有閉路電視以方便照顧子女。自2022年起，被告的太太有婚外情，二人關係轉差。

被告太太多處瘀傷胸口有紅斑

在去年2月28日，二人因管教子女問題爭執，期間被告想入房，惟太太多番阻撓，被告於是推開太太，令她撞向書架。其後被告再用手指篤太太的心口5下，並大叫及發脾氣。同日凌晨，被告想離開房間，其妻想跟隨，惟被告發脾氣，把太太推倒在地上，並大罵：「死開啦你！」醫療報告顯示，被告太太的胸口、左臂及大腿有瘀傷，心口有紅斑。

錄影會面稱無意傷害太太

被告的妻子同日報警，指被告三度因管教子女問題襲擊她。被告被捕後，承認二人有爭執及肢體接觸，但否認有襲擊妻子。他其後在錄影會面中表示，二人當天情緒激動，他沒有意圖傷害太太。

案件編號：KTCC479/2026