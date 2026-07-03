宏福苑｜解說員稱簽收購建議信不等於簽買賣協議　列明無法律約束

大埔宏福苑大火逾七個月，居民若在6月30日前提交《收購建議信件》，可優先在「特設銷售計劃」揀樓，至今已有85.6%居民同意賣業權。《香港01》獲得一條由居民提供的錄音，有自稱解說員遊說居民賣業權，稱可先交回《收購建議信件》，如果簽完不想賣亦可收回，稱「冇資格去明白你」、「唔想你錯失咗呢個做第一批嘅機會囉」。

翻查《收購建議信件》，內文提到除非及直至雙方已簽署買賣協議，否則任何內容均不對雙方構成法律約束力。有律師確認居民可拒簽買賣協議，認為解說員無誤導。



房屋局周二（30日）公布，宏福苑8座已有1698戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔八座單位總數約85.6%。其中無受大火波及的宏志閣、因在6月30日的「死線」前符合政府要求的 75% 業主出售門檻，已有217戶交回信件，佔該座總數約87.5%。

房屋局長何永賢一度在社交平台寫道，居民接受收購的百分比「節節高升」，提醒宏福苑業主「把握機會」。她隨後編輯帖文，刪去「節節高升」四字。

房屋局長何永賢一度在社交平台表示，居民接受收購的百分比「節節高升」。（Facebook截圖）

解說員：冇資格去明白你、唔想你錯失機會

《香港01》獲得一條由居民提供的錄音，有自稱解說員的人士提到，明白居民數月來很多考慮，甚至不想賣業權，自言聽過居民講自己的感受及心聲，「冇資格去明白你」：「 但係我就唔想你錯失咗呢個做第一批嘅機會囉。」

解說員續說，這份收購建議信件共要填兩份資料，「呢兩份資料呢係冇法律效力嘅，就算你填咗返嚟，都唔會話呢一刻你就已經買出咗個業權。」

她又稱，如果居民交了表，做到第一批參與「攪珠」的人，即使在之後兩個月、即在「攪珠」前想改變主意，「甚至你話想收返，我唔想賣，至少你呢一刻、今日之內你做咗第一批嘅人先，之後有咩改變主意，再可能聯絡返我，我哋再睇下點樣改返，甚至攞返都得。」解說員說，「我覺得就唔好叫做miss咗呢個機會。」

《收購建議信件》列明無法律效力。（受訪者提供）

收購建議信列明無法律效力 律師：無誤導

《香港01》翻查《收購建議信件》，當中提到除非及直至雙方已簽署買賣協議，否則《收購建議信件》任何內容均不對雙方構成法律約束力。

有不願具名的律師對記者分析，解說員的說法無誤導，居民確實可於提交《收購建議信件》後，拒簽買賣協議。但有居民在簽署《收購建議信件》後一周內，就要簽署買賣協議。

宏福苑。（資料圖片 / 夏家朗攝）

幾多戶已簽買賣協議？房屋局：無數字提供

有居民批評，政府在此情況下未能提供實際賣業權的數字，卻只公布簽署《收購建議信件》的數字，有「谷數」之嫌：「其實大家都知佢哋篤數，想用啲招數等啲街坊『搶頭位』」。除了「谷數」，更認為政府不尊重居民的決擇：「無想到有解說員如此遊說，令居民更加憤怒。」

至於現時已簽署物業簽署買賣協議有多少戶？房屋局稱無數字提供。《香港01》另向房屋局查詢，居民簽署收購建議信後是否可撤回、會如何處理撤回收購建議信的居民的意向等，正待回覆。