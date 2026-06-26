宏志閣有業主感大局已定遂簽意向信　拒售業權業主還在考慮憂前景

政府今日（26日）宣布大埔宏福苑宏志閣收購計劃已收集逾七成業權意向，餘下業權或透過立法方式收購。宏志閣老街坊鄺先生指，宏福苑社區設施如公圍等已被逐步清空，整體環境面目全非，合安未再限期前召開業主大會加上法例門檻已過，深知大局已定，兩日前才簽署意向書。他形容政府收購業權金額只屬可接受水平，但大勢不可逆轉，唯有接受現實，寄望未來生活。



堅持不售業權的戴先生指，早已預計政府會在限期之前公布收集到足夠簽署意向書比例，形容「劇本係咁寫」，不過他仍須時間考慮未來去向，因私人市場樓價飈升，憂即便最終接受政府收購方案，所得金額未必能在市面上購得同等大小單位。



大埔宏福苑大火災第八日，未受火警波及的宏志閣居民一連兩日返回住所取回個人物品。（資料圖片/梁鵬威攝）

等不到合安開業主大會 兩日前簽署意向書 嘆宏福苑已面目全非

鄺先生表示，本打算待合安召開業主大會後再決定，因怕簽出售意向書後便不再是業主，無權出席大會，但合安在限期前仍未開大會，加上早前回家執拾時，已發現宏福苑面目全非，一些社區設施如公園等已被劑平，故再向解說隊了解政府收購時間表後，明白「西瓜靠大邊」，遂於兩日前簽署意向書。

已補地價業主憂收購價未足夠在市面上購買單位

不過，鄺先生對收購方案有微言，指收購金額雖由300多萬元起跳，足夠在市面上購買不連裝修的二手單位，但對於像他一樣「已補地價」的業主而言，地價補償僅得每呎2,500元。「今時今日個個人都知，2,500蚊基本七折都唔可能，我唯一唔滿意係呢度」

大埔宏福苑五級大火，宏志閣是唯一一座未受火災波及。（資料圖片/夏家朗攝）

鄺先生說，原本其單位可以自由放租或在市場買賣，如今方案令其單位變相被「降級」等同未補地價單位，認為業主必定有損失。他又表示，自己仍有能力自行決定如何運用相關款項，故選擇領取現金賠償而非「樓換樓」。

另一宏福苑業主戴先生指早已預計政府會在限期之前公布已收集到足夠出售意向，「個劇本係咁寫」，而當局一旦率先公布某幾座已達門檻，其餘業主便會自然會跟隨簽署意向書出售。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（資料圖片/夏家朗攝）

戴先生強調現時居民簽署僅為「意向書」，與真正落實賣樓合約是兩碼子事。他認為宏福苑不少年輕一輩均反對收購，老人家則普遍抱著「唔好搞咁多嘢」心態，最終簽下意向書。

談及未來，戴先生語帶無奈指現時私人市場樓價飈升，即便最終接受政府收購方案，所得的賠償金額亦未必能讓他在市面上買回同等大小的單位。戴先生反問：「咁我買唔到大單位，咁點算呢？真係去住劏房咩？」