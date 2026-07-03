今日新聞8分鐘｜黃錦輝涉酒駕宣布辭職｜廣東道冧大圍板擊中途人

紅磡露天停車場私家車突起火 波及4車包括3輛輕型貨車

紅磡發生車輛起火事故。今日（2日）早上11時19分，崇平街及庇利街交界一個露天停車場，據報一輛私家車的乘客位突然起火。火勢期後迅速蔓延，並波及另外4輛車，包括1輛私家車及3輛輕型貨車。消防及警方現正調查起火原因。

斷正影裙底｜銀行職員稱結婚壓力大 官判社服令望教訓

銀行職員涉在尖沙咀地鐵站偷拍裙底，因形跡可疑被便衣警「斷正」，被捕後承認出於性慾犯案，他早前承認偷拍罪。案件今（2日）在九龍城裁判法院判刑，庭上透露被告當時正籌備結婚擺酒壓，當日正準備試禮服，因壓力大，一時衝動而犯案，案發後已尋求心理輔導，並獲妻子原諒。暫委裁判官吳思思指，考慮是單一事件，判被告80小時社會服務令，並寄語被告說：「婚姻難以建立，但容易被摧毀。」希望被告汲取教訓，不要再重犯。

尖沙咀廣東道冧大圍板 女途人被擊中受傷倒地

熱帶風暴美莎克影響本港，一號戒備信號生效，尖沙咀疑有圍板被風吹塌。今日（3日）中午近12時半，廣東道近北京道一間店舖，有一幅約5米乘3米的大型木製圍板塌下，倒在行人路。

意外中，一名姓方（33歲）女途人被擊中，父親報警；據悉方女腳部一度被壓住，由途人協助解困；她手腳受傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。網上片段可見，傷者一度倒臥在行人路邊，有人從旁協助。警方將案件列作「有人意外受傷」處理。

黃錦輝涉酒駕宣布辭職 主席李慧琼：尊重決定

66歲選委界立法會議員黃錦輝7月1日被爆出6月29日在中大校園醉酒駕駛不顧而去，涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被警方拘捕。

黃錦輝事隔四日後的今日（7月3日）下午就事件發表第二次聲明指，就近日所涉及的交通事件，為社會及立法會帶來困擾深表歉意，而為免影響立法會運作，黃錦輝指經過慎重考慮，決定由即日起辭去立法會的所有職務。

深水埗唐樓洗隔塵網疑失足 安全繩保命消防救回無大礙

深水埗今日（2日）發生有人險墮樓意外。下午4時08分，警方接獲一名女子報案，指其年約60歲丈夫在福榮街81-87號唐樓寓所，自行維修冷氣時，懷疑失足倒卧平台。

消防接報趕至現場，所幸事主有綁安全繩，故只是跌落下一層、未能爬回自己單位。消防立即協助事主返回室內位置。傷者手部受傷，經包紮後拒絕送院。

家居博覽疑現「假央視」 參展商靠AI識破套路

「香港家居博覽2026」已於6月28日圓滿結束，惟卻發生懷疑假冒央視（CCTV）的騙案。有參展商在社交平台分享，在展會期間，有自稱是央視記者的人員帶同攝製隊，主動步入其展位進行採訪，並邀請他親赴深圳福田進行企業專訪，惟由於當日是展覽最後一日，參展商最為忙碌的關鍵時刻，對方竟要求此時前去做訪問表現不合理。其後他收到對方的「採訪提綱」，赫然發現內文寫上「誠信企業家大會候選名單」，心生懷疑於是立即詢問AI，AI回覆演員扮演央視記者進行的騙案，若接受訪問就會威逼簽署「天價宣傳合約」或購買假牌匾，該參展商起疑，感嘆自己「差啲做水魚」。灣仔警區留言表示，已留意到相關事件，並表示高度關注。

南寧艦衡陽艦參觀 中學生：對國防知識興趣增

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」，在昂船洲軍港展開為期5天（7月2日至6日）的開放參觀和文化交流活動。今日（3日）8時半起有青少年學生專場，有登艦參觀中學生讚嘆兩軍艦裝備先進，登艦後能增強他對國防知識的興趣。

俄數百無人機導彈襲烏克蘭 基輔多處起火20死

俄羅斯7月2日凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，出動496架無人機及74枚導彈，基輔多處地方受襲起火，事件升至少20人死亡、56人受傷。大批民眾躲到地鐵站內躲避戰火。