菲傭患癌被解僱　胞妹指亡姊受歧視終日以淚洗面　向姊前僱主索償

菲律賓籍單親媽媽在港任家傭期間，於2019年發現患子宮頸癌3期，其僱主得知後即把她解僱，她在2021年去世。平等機會委員會早年代為入稟控告其前僱主殘疾歧視，死者胞妹以遺產管理人身份繼續訴訟，索償醫療費等賠償約25萬元。案件今（25日）在區域法院進行賠償額評核聆訊，僱主Jamil Bushra缺席聆訊。事主胞妹稱其姐被解僱後情緒低落，經常以淚洗面，幸得胞妹的僱主收容，胞妹的僱主更曾為其姊付部份醫藥。法官稱會在9月25日前頒布裁決。



申索人Mary Ann Allas Pereira，是死者Baby Jane Teodoro Allas的胞妹和遺產管理人；被告是死者的巴基斯坦籍前女僱主Jamil Bushra。資料顯示，女被告的父親Syed Jamil Raghbi為香港穆斯林聯會前主席。

死者Baby Jane Allas（圖右）被解僱後，獲得在港妹妹Mary Ann（圖左）的僱主收留和照顧，並兼協助她向前僱主追討賠償及欠薪。（資料圖片／羅君豪攝）

菲傭Allas患癌後被炒雖然成功向其前僱主追回3萬元但外傭組織的人士指，Jane並未有收到賠償。（資料圖片）

Baby Jane Allas於2021年逝世，平等機會的索償案，由其胞妹繼續。（眾籌網站圖片）

死者胞妹Mary Ann憶述其姊被前僱主解僱後，經常以淚洗臉。(陳曉欣攝)

胞妹Mary Ann的僱主Jessica Cutrera稱，得知Jane患癌被炒後，曾讓Jane在她家留宿，並自掏腰包支付Jane的部份治療費，她作供時稱，很慶幸有能力和資源幫助Jane。(影片截圖)

事主確診患癌後3天即被解僱

平機會律師今稱，由於Jane在2021年病逝，故改由其胞妹代表。胞妹Mary Ann供稱，其姊在被告的家任傭工，其姊在2019年2月受僱期間確診子宮頸癌3期，被告3日後解僱其姊。其姊被解僱後失去工作簽證，無法找工作和流離失所，幸獲其妹Mary Ann的僱主收留。

其姊被解僱後經常以淚洗面

Mary Ann今作供稱，觀看胞姊生前就勞資案奔波的記錄片時不禁落淚。她稱其姊被解僱後心情低落，經常以淚洗面，既擔心病情，也擔心找不到工作。

胞妹僱主曾為事主支付部份治療費

Mary Ann的僱主Jessica Cutrera稱，她起初知道事主Jane的前僱主沒有給她足夠食物，令她要捱餓，因此Jane給食物。她其後得知Jane患癌被炒後，讓Jane在她家留宿，她並自掏腰包支付部份治療費，坦言很慶幸有能力和資源幫助Jane。Cutrera憶述Jane在她家中暫住期間，常因為擔心財政壓力和病情而很痛苦。

律師指賠償是給事主家人應得的尊嚴

平機會律師結案指，本案是一宗悲慘和令人動容的案件，Jane面對前僱主歧視時幸運得到很多人幫助，望法庭判處適當賠償，還Jane和她家人應得的尊嚴。

外傭組織指前僱主一直無回應

協助Jane的香港亞洲家務工工會聯會的代表稱，前僱主一直沒有回應，即使早年勞資審裁處判Jane勝訴可得3萬元，也收不到賠償。

案件編號：DCEO 11/2020