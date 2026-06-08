馬會首次冠名贊助青途學界籃球季前賽　104隊參加創紀錄

香港賽馬會今年首次冠名贊助「賽馬會青途學界籃球季前賽」，啟動禮暨分組抽籤周一（8日）舉行。這是全港中學的專業學界籃球賽事，由青途發展社區發展協會主辦，旨在提供專業的比賽平台，讓中學生暑假時鍛煉陣容、演練戰術，以最佳狀態迎接新學年比賽。今年踏入第四屆，總參賽隊伍破紀錄高達104隊，比首屆的60隊增加逾七成。



2026年6月8日，「賽馬會青途學界籃球季前賽2026」舉行啟動禮暨分組抽籤儀式。（主辦方提供圖片）

馬會公司事務執行總監譚志源表示，馬會一直支持本地籃球及青少年體育發展，很高興今年成為賽事的冠名贊助機構；賽事匯聚過百支男女子學界隊伍，充分展現香港籃球的活力與潛力。

他又稱，馬會期望透過公平公正、高水平、有系統的籃球比賽，為同學提供實戰機會，幫助他們提升技術、培養團隊精神，同時建立堅毅、自信及正向的價值觀。

2026年6月8日，「賽馬會青途學界籃球季前賽2026」舉行啟動禮暨分組抽籤儀式，馬會公司事務執行總監譚志源致辭。（主辦方提供圖片）

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，感謝馬會支持特區政府的政策，推動體育發展，並透過其獨特的綜合營運模式，將收益貢獻社會。

文化體育及旅遊局副局長劉震、馬會公司事務執行總監譚志源主持開球禮，由兩位學界代表跳搶籃球，青途主席及立法會議員鄭泳舜、中國香港籃球發展聯盟主席黃寶基在旁見證。

2026年6月8日，「賽馬會青途學界籃球季前賽2026」舉行啟動禮暨分組抽籤儀式，歌手周柏豪與在場同學分享經驗和心得。（主辦方提供圖片）

歌手周柏豪出席分享經驗和心得

熱愛打籃球的歌手周柏豪亦出席啟動禮，與在場同學分享他的經驗和心得。他表示，參加籃球比賽有助提升個人技能，但以往未必有很多比賽機會；現在由馬會贊助、青途舉辦非牟利的季前賽，讓熱愛籃球的青少年有更多的舞台發揮，推動香港籃球持續發展。