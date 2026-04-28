科大醫學院｜綜合大樓今動土　葉玉如：老齡醫療或成重點研究方向

科大今（28日）舉辦醫學教研綜合大樓動土典禮，中聯辦主任周霽、特首李家超等多位官員出席。科大表示，新大樓樓高八層，將用作初期的臨床教學及研究基地。校長葉玉如致詞時說，將致力培養新一代的醫學人才，擁有臨床基礎的同時具人文關懷及應變分析能力等，並透露正考慮將老齡醫療設為醫學院重點研究方向。



科大全新醫學教研綜合大樓4月28日舉行動土儀式，嘉賓拿著金鏟掘土，象徵醫學教研綜合大樓正式動土。（湯致遠攝）

李家超：配合十五五規劃 實現健康中國

作為科大醫學院初期的主要教研基地，科大今日為醫學教研綜合大樓舉行動土儀式，中聯辦主任周霽、行政長官李家超、醫務衞生局局長盧寵茂、教育局局長蔡若蓮、科大校長葉玉如等出席。李家超致辭時說，新醫學院能配合國家十五五規劃，吸引更多醫療人才，實現健康中國。

中聯辦主任周霽（左三）、外交部駐港特派員公署副特派員李永勝（右三）、行政長官李家超（右四）、醫務衞生局局長盧寵茂（左二）、教育局局長蔡若蓮（左一）、科大校長葉玉如（右一）等人4月28日出席科大全新醫學教研綜合大樓舉行動土儀式。（湯致遠攝）

葉玉如表示，新教研大樓將用作臨床教學及研究基地，佔地面積達6000平方米，共有8層，將用「組裝合成」建築法建設，預計2028年中建成。

已聘7位臨床教授 葉玉如稱不會主動向兩間現存醫學院挖角

她又透露，目前醫學院已聘任7位臨床教授，另有30多位來自不同國家級地區的臨床或非臨床學者已簽署加盟意向書。被問會否從本港另外兩間醫學院中挖角？葉玉如笑言，「我們希望一起合作，提高香港在創新醫療方面的貢獻，不會主動去挖角」。

醫學教研綜合大樓預想圖。（科大提供）

葉玉如表示，目前與中大及港大醫學院有共同合作的科研項目，又稱正探討可否「課程共享」，讓3間醫學院的學生到對方特有的課堂學習交流。

科大校長葉玉如4月28日致說，科大醫學院將致力培養新一代的醫學人才，並透露正考慮將老齡醫療設為醫學院重點研究方向。（湯致遠攝）

科大校董會主席沈向洋則指，未來醫學院將聚焦生物科學、人工智能、機器人學等可結合醫療的先進科技技術；葉玉如則補充正考慮將老齡醫療設為重點研究方向。