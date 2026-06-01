科大醫學院創院院長李競存：醫療系統須革命性改革　應對人口老化

香港科技大學今日（1日）公布，委任國際臨床醫學科學家李競存為首任科大醫學院院長，即日生效。李競存在記者會表示，第三間醫學院旨在培養可改革醫療系統、具創新科技知識的醫生。



李競存指出，未來香港醫療壓力會因人口老化愈來愈大，需革命性改變醫療體系，令本港醫療系統可以達到目標的三大要點，即「質素愈好、成本愈低、隨時得到醫療」。



香港科技大學6月1日公布委任李競存為首任科大醫學院院長，李競存同日見傳媒時稱香港醫療壓力會因人口老化愈來愈大，需革命性改變醫療體系。（湯致遠攝）

科大醫學院首任院長李競存表示，香港與其他經濟發達地區一樣，有人口老化的趨勢，未來醫療壓力會逐漸升高。面對相關現象，他認為本港需改變醫療體系，令其達至目標的三大要點，即「質素愈好、成本愈低、隨時得到醫療」。

科大醫學院首任院長李競存（中）6月1日表示科大醫學院作為香港第三間醫學院，未來會培育好醫術、好醫德，以及有創新科技知識的醫生，圖左為科大校長葉玉如，圖右為遴選委員會主席施熙德。（湯致遠攝）

李競存指出，要做到上述三點並不容易，需革命性改革醫療系統，「呢個係第三間醫學院目的」。他解釋，第三間醫學院未來會培育好醫術、好醫德，以及有創新科技知識的醫生，「佢哋唔止要做醫生，仲要可以無縫參與創科經濟」。

他又表示，要革命性改革醫療系統不能只靠科大醫學院，亦需依賴中大港大兩間醫學院，以及香港整個香港醫療體系。

科大醫學院首任院長李競存（中）6月1日表示科大醫學院作為香港第三間醫學院，未來會培育好醫術、好醫德，以及有創新科技知識的醫生，圖左二為科大校長葉玉如，圖右二為遴選委員會主席施熙德。（湯致遠攝）

盧寵茂：期望科大醫學院在李競存帶領下繼續順利推進相關籌備工作

對於李競存出任科大醫學院創院院長港府表示歡迎，醫務衞生局局長盧寵茂說，籌建本港第三所醫學院對香港醫療系統的長遠發展至關重要，指李競存對籌備新醫學院有寶貴的實戰經驗，期望科大醫學院在他的帶領下繼續順利推進相關籌備工作，深化與本地醫療機構和教學夥伴的協作，並全面配合香港醫務委員會的課程認證程序。

教育局局長蔡若蓮亦指希望憑藉李競存的國際視野、學術及臨床經驗，以及對全球醫學界的深厚連繫，帶領科大醫學院結合臨床醫學、工程、數據科學及新興科技優勢，建立符合本地專業水平、同時具前瞻性及面向國際的創新教育模式。